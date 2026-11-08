BAGNO DI GAVORRANO – Un gol per parte e Mezzolara e Follonica Gavorrano si dividono la posta in palio, pareggiando per 1-1 sul sintetico di Budrio nell’undicesima di campionato.

I biancorossoblù, in campo in completo verde con inserti bianchi, scendono sul terreno di gioco subito convinti, provando a imprimere il proprio gioco già dalle prime battute sul Mezzolara, che invece si schiera in tenuta bianca.

La prima buona occasione per i minerari arriva al 4′: da una palla recuperata sulla trequarti, Pellegrini arriva al tiro al volo dopo una sponda ma non riesce a imprimere forza alla sfera, che termina tra le braccia del portiere.

Due minuti più tardi invece Pino scalda il destro dal limite, non riuscendo a centrare lo specchio.

Al 17′ Presta si invola in un’azione personale travolgente, superando due avversari sulla sinistra e arrivando a concludere senza fortuna, con la sfera che termina fuori.

Nei primi venti minuti di gioco c’è tempo anche per un gol annullato per parte, entrambi per fuorigioco, mentre dalle parti di Lastoria il Mezzolara si rende pericoloso con una palla su cui Battistini non arriva per un soffio.

Il gol che sblocca il risultato in favore dei maremmani arriva al 22′ con Mutton, che con il piattone sfrutta alla perfezione un assist al bacio di Pino, arrivato con un tagliente traversone basso dalla destra.

Nella fase successiva il Mezzolara prova a reagire ma senza pungere, soprattutto con un paio di cross in mezzo su cui gli attaccanti non riescono a incidere. Il Follonica Gavorrano invece attende compatto nella propria metà campo, rifiatando dopo una buona partenza.

Padroni di casa pericolosi nel finale di frazione dopo un’azione manovrata: il numero 10 Errichiello arriva al tiro dal limite ma Lastoria è attento. Poco dopo l’estremo difensore biancorossoblù blocca dopo un colpo di testa di Battistini.

La prima frazione si chiude così con il vantaggio del Follonica Gavorrano, che riparte forte anche nella ripresa. Il tiro di Pellegrini dalla distanza viene deviato in corner, mentre dall’altra parte Compagnone spara fuori di prima.

Al 10′ ci prova anche Morisi da fuori, anche in questo caso con la palla che termina lontana dallo specchio.

Il Follonica Gavorrano si vede al 18′ con un destro di Guerrini che viene deviato in corner dalla difesa di casa. Sugli sviluppi Marino ci prova con il destro, ma non trova la porta.

Poi al 22′ bella discesa centrale di Pellegrini, che serve Mutton in corsa. La conclusione dell’attaccante però termina fuori.

Gli emiliani iniziano a spingere e al 25′ il Mezzolara trova il pari: Mazzetti la mette dentro con un cross dritto per la testa di Salonia, che incorna bene e batte Lastoria portando il punteggio sull’1-1.

Dopo il gol subito il Follonica Gavorrano prova a ricompattarsi, tornando al tiro con Cezzuzzi al 34′. La sua conclusione dalla distanza è forte, ma esce di poco a lato.

Poi al 41′ è Pescicani a cercare il destro da fuori, dopo la sponda di Mutton, anche in questo caso senza fortuna. Due minuti più tardi Aprile di testa stacca bene, ma Cipriani non si fa sorprendere.

I biancorossoblù provano a portare a casa il bottino pieno, ma il punteggio non cambia neanche dopo l’ultima incornata di Pino, sul cross di Croce a tempo quasi scaduto; per loro è un punto che non basta a mantenere il secondo posto, appena acciuffato dal Siena dopo il 4-0 al Grassina.

MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, Di Lieto, Morisi (28′ st Molara), Fusari, Chmangui, Pietrobuoni (1′ st Mazzetti), Compagnone (15′ st Rizzo), Battistini (10′ st Fabbri), Errichiello, Salonia. A disposizione: Cacciamani, Ayari, Morelli, Martuzzi, Sala. All. Zecchi.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biancon, Aprile, Pino, Presta (24′ st Pescicani), Mutton, Pellegrini, Andreoli (12′ st Marino), Ceccuzzi, Ferretti (1′ st Masoni), Guerrini (37′ st Croce). A disposizione: Voda, Biagioni, Vari, Proietti, Lorenzi. All. Manni.

ARBITRO: Marinoni di Lodi; assistenti Monelli di Busto Arsizio e Pedrinazzi di Legnano.

MARCATORI: 22′ Mutton, 25′ st Salonia.

NOTE: ammoniti Morisi, Di Lieto, Fabbri, Pino, Mazzetti, Errichiello. Recuperi 0+3.