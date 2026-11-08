GROSSETO – Musica ad altissimo volume fino alle 6.30, schiamazzi continui, persone ubriache e sporcizia ovunque: è quanto denunciano i residenti di via Cesare Battisti per la notte tra il 7 e l’8 novembre, a pochi giorni dalla riapertura di un locale notturno nella via. A raccontarlo è una residente, che ha scritto a Il Giunco a nome di chi abita nella zona.

La riapertura del locale

Il locale ha riaperto da pochi giorni. «La sua riapertura – scrive la residente – ci ha fatto ripiombare nell’incubo che pensavamo di esserci lasciati alle spalle».

Si tratta di appena 100 metri di strada che, soprattutto di notte, secondo la lettrice sembrano essere diventati una «zona franca», dove il rispetto delle regole e della tranquillità pare venire meno. Quella tra il 7 e l’8 novembre, aggiunge, è stata l’ennesima notte insonne.

Gli episodi del passato

La residente ricorda quanto accaduto durante il precedente periodo di attività del locale: musica alta fino alle sei del mattino, persone ubriache, schiamazzi, risse. Racconta anche di persone che urinavano sui cancelli, forzavano gli ingressi delle proprietà private e si introducevano nelle corti per appartarsi.

«Non stiamo parlando soltanto di disturbo della quiete pubblica – sottolinea – ma di una situazione che ha compromesso la nostra sicurezza e la possibilità di vivere serenamente nelle nostre abitazioni».

I residenti segnalano poi un continuo via vai di persone, anche di notte, nelle piccole abitazioni di fronte al locale.

«Senso di totale abbandono»

Secondo la lettrice, le richieste di intervento alle forze dell’ordine non sono mancate. In diverse occasioni, per quanto osservato dai residenti, le pattuglie dei Carabinieri sarebbero arrivate sul posto, senza che ne seguisse un miglioramento duraturo.

I residenti hanno anche raccolto le firme per un esposto alla Prefettura, che però, secondo quanto è stato loro riferito, non è stato accolto. «E oggi siamo di nuovo al punto di partenza», scrive la residente.

Le richieste alle istituzioni

«Chi tutela i residenti? Chi verifica il rispetto di orari, limiti acustici e autorizzazioni?» Sono le domande che la lettrice rivolge alle istituzioni, chiedendo risposte al Comune di Grosseto, alla Prefettura, alla Questura e alle altre autorità competenti.

In concreto, i residenti chiedono controlli mirati e continuativi, soprattutto di notte e nei fine settimana, e la verifica della regolarità delle autorizzazioni, dei limiti acustici e degli orari. E una maggiore presenza delle forze dell’ordine nella zona.

«Non vogliamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile» conclude la nota della lettrice.

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