ORBETELLO – Le nomine al vertice del Consorzio della laguna di Orbetello finiscono al centro di un nuovo caso politico. Marco Simiani, deputato del Partito democratico e capogruppo Pd in Commissione ambiente di Montecitorio, annuncia una nuova interrogazione parlamentare: vuole sapere se il Ministero dell’Ambiente abbia detto il vero quando ha parlato del coinvolgimento degli enti consorziati.

Le rassicurazioni in Parlamento

Il Ministero dell’Ambiente, ricorda Simiani, aveva assicurato in Parlamento che nella procedura per individuare la terna dei candidati alla carica di amministratore unico del Consorzio erano stati coinvolti gli enti consorziati. Adesso, però, «emerge – spiega Marco Simiani – che le cose potrebbero essere andate diversamente». Né la Provincia di Grosseto né il Comune di Monte Argentario, infatti, sarebbero stati consultati.

Cosa prevede la norma

Se la circostanza fosse confermata, afferma il deputato, sarebbe «gravissima». L’articolo 7 della normativa vigente prevede espressamente che la nomina avvenga sentiti gli altri enti consorziati.

Le domande al governo

Con la nuova interrogazione, Simiani intende chiedere al governo di chiarire quali amministrazioni siano state effettivamente coinvolte, con quali modalità e sulla base di quali atti sia stata formata la terna. I tre nominativi, secondo il deputato, sarebbero riconducibili a esponenti locali di Forza Italia.

«Non stiamo parlando di un passaggio formale – sottolinea Marco Simiani – ma di una procedura che deve garantire trasparenza, partecipazione e rispetto delle istituzioni». Secondo il capogruppo, è necessario capire se e perché gli enti del territorio potrebbero essere stati esclusi da una scelta che riguarda direttamente la gestione di un patrimonio ambientale strategico.

«Non interlocutori di serie B»

Simiani chiede al Ministero di chiarire «senza ambiguità»: non sarebbe accettabile, afferma, che alle rassicurazioni fornite in Parlamento non corrispondesse la realtà dei fatti. E conclude: «La laguna di Orbetello non può diventare terreno di spartizione politica, né le sue istituzioni possono essere trattate come interlocutori di serie B».

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAGUNA DI ORBETELLO