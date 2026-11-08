GROSSETO – Un furto in appartamento ha richiesto ieri sera, 7 novembre, dopo le 21, poco dopo cena l’intervento dei Carabinieri in via Cesare Battisti, a Grosseto. Sul posto è arrivata una pattuglia, chiamata dopo la scoperta del colpo.

Chi ha agito

A mettere a segno il furto sarebbero stati i cosiddetti topi d’appartamento: ladri che entrano nelle abitazioni, spesso in orari serali o in assenza dei proprietari, e agiscono in fretta per non farsi notare. Si tratta di un tipo di reato che i Carabinieri contrastano con controlli sul territorio e che si regge in larga parte sulla rapidità: per questo ogni segnalazione tempestiva è preziosa.

Che cosa si sa finora

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni. Non sono noti l’ammontare del bottino, le modalità con cui i malviventi sono entrati nell’appartamento e l’eventuale presenza di persone in casa. I Carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori.

Come comportarsi

In caso di rumori sospetti o di movimenti insoliti nei condomini, i Carabinieri invitano a chiamare subito il 112, il numero unico di emergenza.

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