ALBINIA – Un’auto e una bicicletta si sono scontrate alle 16 in via Pascucci, ad Albinia, nel comune di Orbetello. Un minore è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Grosseto.

I soccorsi

Sul posto è arrivato il 118 dell’Asl Toscana sud est, allertato dopo l’incidente. Insieme ai sanitari è intervenuta la Misericordia di Albinia, che ha collaborato alle operazioni di assistenza al minore. Dopo le prime cure, il giovane è stato portato all’ospedale di Grosseto per gli accertamenti del caso.

Le verifiche delle forze dell’ordine

Sono arrivate anche le forze dell’ordine, che si sono occupate della gestione della viabilità e dei rilievi. Al momento non sono state rese note la dinamica dell’incidente né le condizioni del minore.

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