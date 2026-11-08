FOLLONICA – Ufficialmente aperta la stagione agonistica dell’Amatori Nuoto Follonica. La squadra di Categoria è a Livorno per la prima prova di qualificazione regionale invernale della Federazione Italiana Nuoto, con gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti.
È il primo appuntamento ufficiale di una stagione che porterà i nuotatori follonichesi alle gare regionali e, per chi otterrà i tempi limite, ai campionati nazionali.
Il settore agonistico della società segue gli atleti dal preagonismo agli Esordienti, fino alla Categoria e ai Master, in vasca e in acque libere. Per i ragazzi che arrivano dalla scuola nuoto la società organizza una prova con l’allenatore del gruppo: informazioni in segreteria, allo 0566 57093.