GROSSETO – «Un’area verde che la città non ha mai realizzato, tre palazzi che potrebbero arrivare e un quartiere che ha raccolto le firme per farsi ascoltare. È ciò che accade in via Edgardo Sogno, al Pizzetti, e la Grande Coalizione Civica I Love Grosseto racconta questa storia non per schierarsi, ma perché è un esempio perfetto di come si può decidere meglio».

«Da dove nasce tutto? – domanda il gruppo I Love Grosseto – Da lontano: la storia nasce dal Peep di via De Barberi, nato nel 1997 e rimasto a metà dopo i fallimenti del consorzio e delle cooperative incaricate, con tre grandi edifici incompiuti, che per anni sono rimasti lì. Una storia lunga quasi trent’anni, attraversata da governi di centrodestra e di centrosinistra, di cui nessuno può dirsi estraneo. Oggi l’importante non è cercare colpevoli, ma imparare la lezione».

«Il Comune ha acquistato i lotti nell’ambito del PINQuA, per una cifra che il sindaco ha indicato vicina ai tre milioni di euro per l’intera operazione, e il 20 marzo 2026 il consiglio comunale ha adottato la variante per completare gli edifici. Obiettivo giusto: rimettere in piedi un’area degradata fa bene a tutti. Il nodo è come! La variante, infatti, prevede che parte delle case previste, i lotti 10a e 10b, venga spostata in via Sogno, su circa 13.100 metri quadrati di area comunale che la scheda vigente destina a verde e sport».

«I residenti hanno usato lo strumento che la democrazia mette a disposizione: una petizione, datata 2 ottobre e firmata da un migliaio di cittadini. Chiedono di non approvare la variante, che parla della costruzione di tre edifici da nove metri, per circa 3.273 metri quadrati e 131 abitanti teorici, di valutare un’alternativa e soprattutto di essere ascoltati prima della decisione. Il 26 ottobre la delibera è stata ritirata dall’ordine del giorno del consiglio e il progetto, rivisto dagli uffici, è stato presentato il 6 novembre in commissione: il confronto è aperto e la Grande Coalizione Civica di “I Love Grosseto” intende contribuirvi».

«Il punto non è essere pro o contro le case, né pro o contro qualcuno. È il metodo: Grosseto sta per adottare il suo primo Piano Operativo; ovvero è in via di discussione e si sta per decidere come e dove la città verrà modificata nei prossimi anni. Decidere un pezzo alla volta, prima di quel disegno, è un po’ come arredare una stanza prima di aver finito la casa. Succede a molti comuni, di ogni colore, e si può fare meglio».

«Serve prima la visione d’insieme, poi gli interventi. Questi in concerto i cittadini che sono stati ascoltati prima e non a giochi fatti: è semplice e conviene a tutti, perché riduce i conflitti, i ritardi e il costo delle scelte sbagliate. La Grande Coalizione Civica, che non ha mai amministrato Grosseto e non è espressione di alcuna parte, a tale scopo lancia tre proposte alla maggioranza, all’opposizione, agli uffici e ai residenti. La prima proposta è quella di annullare la variante e lasciare la previsione in via De Barberi con la sua attuazione, dopo aver completato la nuova viabilità nell’area. In tal modo le case arriveranno quando la strada è pronta e non prima».

«La seconda parte da una premessa: acquistare un terreno edificabile è stato un errore di impostazione, perché un’amministrazione non è un privato che compra sul mercato, ma ha il potere di decidere la destinazione dei suoi suoli e di pianificare lo sviluppo del territorio con gli strumenti che ha a disposizione, come sta facendo oggi con il Piano Strutturale e il primo Piano Operativo. Per questo la variante va annullata e sia il Piano Operativo a ricollocare le edificazioni con una visione d’insieme».

«La terza: guardare al futuro mantenendo come sono le aree verdi della città permeabili e senza pavimentare più un solo metro quadrato. Realizzando foreste urbane diffuse e – di fondamentale importanza – che siano collegate tra loro. Una condizione essenziale per conservare e far crescere la biodiversità. E per l’area di via Sogno? Resta verde e si valorizza, perché le foreste urbane possono partire proprio da spazi come questo. Attraverso un percorso partecipato come Grosseto Open Source, arrivano direttamente dai cittadini le proposte per il programma elettorale 2027».

«I Love Grosseto non è una fazione: è un metodo per governare Grosseto insieme. Sarebbe bello cominciare a realizzare un sogno cominciando da via Sogno».