GROSSETO – Nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, si è svolta una partecipata assemblea territoriale del Coordinamento Uil di Grosseto, alla presenza della Segreteria della Uil Toscana.

Una grande presenza di dirigenti e lavoratori del sindacato provenienti da tutti i settori del lavoro della provincia, con numerosi interventi sui vari temi che riguardano il territorio.

Presentato il nuovo coordinamento, composto da Federico Capponi, che è stato confermato coordinatore e che è anche segretario generale Uila Toscana, Luciano Fedeli della segreteria Uil Fp e Gianni Baiocco della Uil Pensionati.

Tutte le categorie hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto in sinergia con tutti i componenti della camera sindacale e con i servizi, che ha portato a una crescita dell’attività di Ital oltre il 15% e del Caf oltre il 5%.

Al centro del confronto, la presenza dell’organizzazione sul territorio per costruire una “Uil diffusa”: rilancio dei coordinamenti territoriali e rinnovamento delle sedi, come già fatto a Grosseto.

Illustrate anche le prossime iniziative, dedicate a fiscalità locale e sanità e a sicurezza sul lavoro. Spazio infine alla situazione politico-sindacale di territorio e regione: caro vita, crisi in atto, criticità delle aree più periferiche, confronto con la Regione e con le controparti datoriali a livello nazionale.

Federico Capponi, coordinatore della Uil di Grosseto, ha evidenziato: “Come Uil siamo in crescita sul territorio ed è sempre più costante la presenza e vicinanza ai lavoratori in una provincia che si caratterizza per indici di precarietà importanti e un dato preoccupante sul gender gap. Per questo la Uil cercherà di concentrare i propri sforzi sul lavoro buono e sul rispetto dei contratti di lavoro.”