GROSSETO – Prende il via domani domenica sera alle 18,30 al Pala Barsacchi di Viareggio, la semifinale della fase intergirone della Coppa Italia di serie B di hockey pista, con il Circolo Pattinatori Grosseto impegnato in casa del Centro Giovani Calciatori Viareggio, arrivato secondo nel girone G. I ragazzi di Massimo Mariotti, che hanno vinto abbastanza agevolmente i sei incontri della fase preliminare, hanno come obiettivo la finale del trofeo di inizio stagione e per questo motivo si presenteranno in Versilia per cercare subito di mettere sulla strada giusta questo spareggio con il quintetto bianconero padrone di casa.

Il tecnico biancorosso dovrà fare a meno dell’esperienza di Luigi Brunelli, assente per motivi familiari, ma per il resto avrà a disposizione tutti i suoi elementi, cominciare dai veterani Stefano Paghi (è stato il bomber del Grosseto della prima fase con 16 reti) e Pablo Saavedra, due campioni che specialmente quando si alza il livello possono fare la differenza. Nel girone eliminatorio le due stelle, che hanno accompagnato la squadra nella discesa dalla serie A1, in queste prime settimane si sono riscaldate, ora potranno diventare inarrestabili.

Il team grossetano è riuscito a qualificarsi dopo aver vinto la gara di recupero con il Viareggio Hockey per 5-2, chiudendo con un bottino di sedici punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte.

I Pattinatori si troveranno però di fronte un avversario che in otto partite ha messo insieme 76 reti (47 quelle grossetane in sei uscite), con il diciassettenne Thomas Puccinelli a 20 e Lorenzo Larini, 18 anni, a sedici.

I convocati: Squarcia, Riva, Saavedra, Bruzzi, Paghi, Cardi, Giusti, Bianchi, Giabbani, Perfetti.

Nell’altra semifinale lo Startit Prato sfiderà i Pumas Viareggio. Il quintetto pratese si è garantito il secondo posto nel girone H dopo aver vinto giovedì la gara di recupero contro i giovanissimi dell’Iren Follonica, con un punteggio altisonante, 31-0, per certi versi clamoroso. Una vittoria che permette di mettere la freccia nei confronti della Blue Factor Castiglione per la differenza reti. Gli azzurri (14 reti di Baldesi) chiudono un saldo attivo di +34 contro il +33 dei castiglionesi.

Domenica scendono in campo anche tre formazioni giovanili biancorosse. Il programma: ore 10,30 Under 11, C.P. Grosseto-Forte dei Marmi; ore 11 Under 17, Castiglione-C.P. Grosseto; ore 12 Under 13, C.P. Grosseto-Startit Prato.