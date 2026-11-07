ORBETELLO. «Abbiamo grande rispetto delle associazioni di categoria ma i dati sul giudizio degli operatori rispetto al settore turistico di Orbetello, diffusi da Confesercenti, sono parziali e non credibili» esordiscono il sindaco del Comune lagunare Andrea Casamenti e l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali.

«È ben noto – sottolinea Ottali – il mio rispetto verso la professionalità delle associazioni di categoria che rappresentano le aziende del territorio e, come ho avuto modo di dimostrare, la mia attenzione verso il comparto turistico e gli operatori del territorio è sempre stata massima. In questo caso però i dati diffusi da Confesercenti sono poco credibili. Non sfugge certo che in una congiuntura amministrativa così particolare venga condotto un sedicente sondaggio a cui poteva partecipare chiunque in forma anonima e senza che fosse richiesta l’effettiva controprova che le risposte arrivassero da un iscritto all’associazione, tantomeno la propria effettiva appartenenza al settore turistico».

Ciò che viene contestato in primo luogo, quindi, sarebbe la modalità di raccolta dei dati. «In quanto – spiega l’assessore – poteva partecipare chiunque con intenzioni più o meno nobili. In secondo luogo la diffusione dei dati, venduti come verità assoluta e che, rispetto all’enfasi con cui sono stati proposti, danneggiano l’immagine non solo dell’amministrazione comunale, ma di tutto il territorio. Sono veramente rammaricata di questo spiacevole episodio, venendo io stessa dal mondo delle associazioni di categoria e conoscendone le caratteristiche. Esporsi in questo modo, infatti, mina la credibilità di chi tenta di sminuire gli importanti risultati ottenuti da chi ha lavorato e si è impegnato per implementare l’offerta turistica di Orbetello e dintorni, perciò un sondaggio condotto in maniera così superficiale e approssimativa in primis danneggia i nostri operatori del settore. Da parte mia, comunque, resta la massima disponibilità all’ascolto anche delle voci critiche, a patto che l’analisi sia oggettiva e le proposte costruttive».

«Sono dati evidentemente farlocchi – ribadisce il sindaco Andrea Casamenti in conclusione – raccolti in modo parziale e diffusi in modo strumentale per deteriorare l’immagine della nostra amministrazione in vista delle elezioni. Sottolineo con forza, come già detto dall’assessore, che tale condotta non danneggia noi politici, ma l’economia del territorio e l’immagine delle nostre aziende, anche di quelle iscritte all’associazione di categoria in questione. In considerazione di ciò, qualora dovessero verificarsi episodi analoghi, saremo costretti a riconsiderare i nostri rapporti con i vertici provinciali dell’associazione di categoria in questione».