GROSSETO. Si è svolto nella serata di venerdì 6 novembre il servizio straordinario ad alta visibilità della Polizia locale di Grosseto, programmato nell’ambito delle attività di presidio del territorio e di prevenzione della sicurezza urbana e stradale.

L’intervento ha interessato l’area che comprende piazza Fratelli Rosselli, via Oberdan, via Roma, piazza Marconi e le vie limitrofe.

Sono stati controllati complessivamente 38 veicoli, 45 persone e 4 attività commerciali. L’attività di controllo della circolazione stradale ha portato all’accertamento di 5 violazioni al Codice della strada, di cui 2 per non esibizione della patente di guida, 2 per mancata revisione e 1 per irregolarità relative all’efficienza del mezzo.

Accanto agli agenti anche alcuni giovani coinvolti nel progetto “Ragazzi on the road”, l’iniziativa socioeducativa presentata nei giorni scorsi in Prefettura e dedicata alla promozione della sicurezza stradale, della legalità e della cittadinanza attiva.

«I servizi ad alta visibilità non hanno una finalità esclusivamente sanzionatoria: la loro funzione è innanzitutto preventiva e si fonda sulla presenza riconoscibile e costante degli operatori sul territorio – fa sapere l’Amministrazione comunale in una nota – La visibilità del personale in divisa, soprattutto nelle aree di maggiore frequentazione e nei punti strategici della città, contribuisce a rafforzare la sicurezza percepita, a dissuadere eventuali comportamenti scorretti e a offrire ai cittadini un riferimento concreto e immediato. I controlli e le eventuali sanzioni rappresentano una componente di questa attività, il cui obiettivo più ampio è tutelare la vivibilità degli spazi pubblici e promuovere il rispetto delle regole».

«Il servizio, coordinato dagli Ufficiali del Comando e svolto con l’impiego di più pattuglie, si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per rafforzare il presidio delle aree strategiche della città, favorire il rispetto delle regole e contribuire alla sicurezza e alla vivibilità degli spazi pubblici – conclude l’Amministrazione – L’attività di prevenzione e controllo della Polizia locale proseguirà anche attraverso servizi mirati, calibrati sulle esigenze del territorio».