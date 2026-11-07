CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizia con una vittoria il campionato under 19 della Blue Factor: dopo la sosta forzata al pala Tori, la pista del “vecchio mercato”, il Castiglione batte il Sarzana B per 8-4. Partita combattuta con i biancocelesti sempre avanti. Protagonista assoluto il capitano dei maremmani Tommaso Bracali, autore alla fine di ben 5 gol. Castiglione che la sblocca dopo tre minuti proprio con Tommy Bracali, poi il raddoppio di Malvezzi e tris ancora di Bracali. Accorcia per i rossoneri Vanello, già convocato con la A1 con Taina che riporta sotto i suoi dopo al tri tre minuti.
Il primo tempo si chiude con un altro gol di Tommaso Bracali per il 4-2. Ad inizio ripresa in rete Puccinelli, poi però ci pensa Diego Bracali a riportare a due gol di distanza la Blue Factor con Puccinelli per il Sarzana che risponde immediatamente. Da metà tempo però il Castiglione allunga ancora con Tommaso e Diego Bracali, con l’ultimo gol del capitano a fil di sirena per il definitivo 8-4.
U19, Sarzana B-Blue Factor Castiglione 4-8
SARZANA B: Gabriele Toti, (Alexander Krocka); Gregorio Tonelli, Carlo Vanello, Tommaso Traina, Kevin Farina, Federico Lagomarsini, Thomas Puccinelli. All. Sergio Festa.
BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Michele de Salvatore); Tommaso Bracali, Filippo Giabbani, Lorenzo Rosadini, Mattia Malvezzi, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Diego Bracali. All. Massimo Bracali.
ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.
RETI: pt (2-4) 2’59 T.Barcali (C), 10’14 Malvezzi (C), 15’15 T.Bracali (C), 15’24 Vanello (S), 18’31 Traina (S), 21’50 T.Bracali (C); st 0’57” Puccinelli (S), 4’22 D.Bracali (C), 4’31 Tonelli (S), 14’20 T.Bracali (C), 20’53 D.Bracali (C), 24’32 T.Bracali (C).