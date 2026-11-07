GROSSETO – Un fine settimana all’insegna del tempo generalmente buono in Maremma, con ampie schiarite, qualche nuvola di passaggio e temperature piacevoli nelle ore centrali della giornata. Le previsioni per oggi, sabato 7 novembre, e domani, domenica 8 novembre, indicano condizioni prevalentemente stabili su gran parte della provincia di Grosseto, senza piogge significative. Il sole sarà protagonista soprattutto domenica, dopo qualche addensamento nelle prime ore del mattino.

Sabato 7 novembre: sole e nuvole sulla Maremma

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con schiarite anche ampie lungo la costa e sulla pianura grossetana. Nel pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo.

A Grosseto le temperature oscilleranno tra 9 e 17 gradi. I venti saranno deboli, prevalentemente settentrionali, mentre il mare risulterà poco mosso.

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Domenica 8 novembre: più sole, clima fresco al mattino

Domenica inizierà con qualche nube, soprattutto nelle zone interne, dove non si escludono foschie o locali banchi di nebbia. Con il passare delle ore il cielo tenderà ad aprirsi, lasciando spazio a una giornata prevalentemente soleggiata.

Le temperature minime saranno in diminuzione, mentre le massime rimarranno intorno ai 16-18 gradi nelle zone pianeggianti. Venti deboli e mare poco mosso favoriranno anche le attività all’aperto.

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Le temperature nelle diverse zone della provincia

Nel nord della Maremma, a Follonica, massime fino a 18 gradi sabato e 17 domenica; a Massa Marittima si arriverà a 16 gradi in entrambe le giornate. Sul Monte Amiata il clima sarà più fresco, con temperature ad Arcidosso intorno ai 7-13 gradi. Al sud, Orbetello registrerà valori tra 12 e 16 gradi, mentre sul Monte Argentario le massime saranno intorno ai 13 gradi nelle località più elevate.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo