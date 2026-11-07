TOSCANA – A Natale la Toscana si veste a festa e ogni angolo si anima con mercatini ricchi di luci, sapori e tradizioni.

Già a partire da metà novembre, piazze e centri storici si trasformeranno in veri e propri villaggi natalizi, ricchi di casette di legno, luci, profumi di dolci tipici e gioiose attrazioni per grandi e piccini, regalando atmosfere da fiaba e l’occasione perfetta per visitare la regione in uno dei momenti più magici dell’anno.

Scopriamo insieme alcuni degli appuntamenti immancabili del 2026.

In breve

Località Date Attrazioni e Location Arezzo 14 nov – 27 dic 2026 Villaggio Tirolese in Piazza Grande, Casa di Babbo Natale, Big Lights Show, Brick House Montepulciano 21 nov 2026 – 6 gen 2027 Casette in legno in Piazza Grande, Castello di Babbo Natale nella Fortezza, Pony Ranch Empoli 14 nov 2025 – 10 gen 2026 Mercatini in Piazza della Vittoria, Casa di Babbo Natale, pista di pattinaggio, proiezioni, ruota panoramica Siena 4-8 dic 2026 Mercato nel Campo: atmosfera medievale, prodotti artigianali e tipici Firenze 14 nov 2026 – 20 dic 2026 Weihnachtsmarkt in Piazza Santa Croce Lucca 22 nov 2026 – 6 gen 2027 Lucca Magico Natale in Piazza Napoleone Capannori 5 dic – 20 dic 2026 Assaggi di Natale a Toringo, Magico Natale a Villa Reale Pistoia 27 nov 2026 – 6 gen 2027 Piazza dello Spirito Santo, Casa di Babbo Natale Cortona 6 dic 2026 – 6 gen 2027 Mercatini in piazza Garibaldi, Casa di Babbo Natale in Palazzo Ferretti, installazioni in centro

Arezzo: il Villaggio tirolese e le luci del Natale

Da sabato 14 novembre (da giovedì a domenica) torna la magia dei Mercatini di Natale in piazza Grande. Arriva l’undicesima edizione del Villaggio Tirolese di Arezzo, il più grande d’Italia. Un’edizione ancora più ricca e magica con grandi novità e sorprese. Più di 40 casette di legno, le baitine del gusto, la casa della birra e le due attrazioni di punta del Natale di Arezzo: la Casa di Babbo Natale nella splendida Fortezza Medicea e la Lego Brick House nel palazzo di Fraternita in piazza Grande. E nei giorni di apertura del Villaggio le grandi proiezioni luminose, Big Lights Show, dalle ore 17 uno spettacolo unico con l’accensione delle luci sui palazzi e sui monumenti di piazza Grande.

Montepulciano: il Castello di Babbo Natale

Montepulciano regala un mercatino incantato dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2027. Piazza Grande ospita decine di casette in legno con artigianato e gastronomia, mentre la Fortezza Medicea diventa il Castello di Babbo Natale. Bambini e adulti possono visitare le sale addobbate, partecipare a laboratori creativi e vivere esperienze magiche con elfi e personaggi delle feste. o il mini ranch dei pony.

Empoli: luminarie e installazioni spettacolari

La “Città del Natale” trasforma Empoli dal 14 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 con mercatini nel centro storico, una grande ruota panoramica, la Casa di Babbo Natale, pista di pattinaggio e installazioni luminose monumentali. Piazza della Vittoria è il cuore pulsante dell’evento, con spettacoli, street food ed eventi per famiglie.​ Musica e spettacoli con compagnie da tutta l’Italia.

Siena: il Mercato nel Campo

Siena celebra il Natale dal 4 all’8 dicembre, ricreando il mercato medievale nell’antica Piazza del Campo. Le casette in legno del Mercato nel Campo si riempieranno di prodotti enogastronomici e artigianali: panforte, ricciarelli, cavallucci, salumi artigianali, pecorini, mieli e vini del territorio. E poi ceramiche decorate a mano, tessuti e oggetti unici che portano con sé il calore delle botteghe senesi. Si tratta di una rievocazione dello storico “Mercato Grande” che si svolgeva anticamente.

Orario: venerdì 4 dicembre e lunedì 7 dicembre orario 11-20; sabato 5, domenica 6 e martedì 8 dicembre, orario 8-20.

Firenze: Weihnachtsmarkt in piazza Santa Croce

Nel capoluogo toscano si svolge uno dei mercatini di Natale più conosciuti; il Weihnachtsmarkt, l’appuntamento con l’artigianato proveniente da tutta Europa. Il mercatino si svolge in Piazza Santa Croce dal 14 novembre al 20 dicembre. Si può passeggiare tra oltre 50 casette in legno fra i profumi di vin brulè, bretzel, strudel e altre specialità natalizie o un bicchiere di caldo vin brulé.

Orari: dalle 10 alle 22 dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 23 dal venerdì alla domenica.​

Altri mercatini imperdibili