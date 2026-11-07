PIAN D’ALMA – Prenderanno il via il prossimo 9 novembre i lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada comunale di Pian d’Alma, nel territorio di Castiglione della Pescaia. Per consentire lo svolgimento delle opere, lo svincolo che collega la viabilità comunale alla Strada Provinciale 158 delle Collacchie sarà chiuso al traffico per tutto il tempo di svolgimento dei lavori.

L’intervento nasce dall’esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza di un tratto stradale particolarmente importante per la zona, utilizzato quotidianamente dai residenti e dalle numerose attività agricole presenti nell’area. Proprio dalle aziende agricole del territorio era arrivata la richiesta di intervenire per rendere più sicuri e agevoli i collegamenti, anche in considerazione del transito di mezzi pesanti e dei veicoli impiegati nei servizi pubblici.

«La sicurezza stradale è una condizione fondamentale per garantire la piena vivibilità di tutte le aree del nostro territorio – dichiara la sindaca Elena Nappi – comprese quelle agricole e più interne. È importante che anche le frazioni e le zone rurali possano contare su collegamenti adeguati, sicuri e funzionali alle esigenze quotidiane di chi vi abita e vi lavora. Questo intervento va proprio in questa direzione: migliorare la viabilità, rispondendo a un’esigenza della comunità e prestando attenzione alle necessità dei residenti».

Il progetto interessa due punti distinti della strada comunale. Il primo riguarda l’innesto con la Strada Provinciale 158 delle Collacchie, dove verrà rialzata la sede stradale per eliminare l’attuale dislivello tra le due carreggiate e realizzare un raccordo complanare più agevole e sicuro per i veicoli in entrata e in uscita; i lavori prevedono anche la realizzazione di un muretto di contenimento in cemento armato, il rifacimento del fondo e del manto stradale, la posa di una canaletta per il corretto drenaggio delle acque superficiali.

Il secondo interesserà il ponticino che attraversa il fosso e consente alla strada comunale di proseguire verso la Strada Provinciale 61 di Punta Ala. In questo punto è previsto l’allargamento della sede stradale di circa un metro, per agevolare le manovre in curva e consentire il transito in maggiore sicurezza anche dei mezzi pesanti, degli scuolabus, dei camion del servizio di igiene urbana e dei mezzi utilizzati per la manutenzione stradale. L’opera prevede anche il consolidamento e il riempimento delle aree laterali, il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione delle barriere di sicurezza.

«Dal punto di vista tecnico interveniamo su due criticità specifiche: – spiega il vicesindaco Federico Mazzarello – da una parte il dislivello dell’innesto con la SP158, che verrà eliminato, dall’altra il ponticino, che sarà allargato e rinforzato per rendere più agevole il passaggio dei veicoli. Si tratta di opere che consentiranno di migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza e la funzionalità della strada. Abbiamo ascoltato le segnalazioni e le richieste arrivate dai residenti e dalle aziende agricole, cercando di dare una risposta concreta a chi utilizza quotidianamente questo collegamento».

I lavori saranno realizzati dalla ditta Sgaragli S.R.L.S. di Castiglione della Pescaia, per un investimento complessivo di circa 40 mila euro.

L’Amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disagi legati alla temporanea chiusura dello svincolo e ringrazia residenti e utenti della strada per la collaborazione durante il periodo necessario all’esecuzione dei lavori.