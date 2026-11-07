GROSSETO. Nonna, mamma, lavoratrice, artigiana, amica, questo e molto di più è stata Lida Dagelli, mamma del deputato del Partito Democratico Marco Simiani, si è spenta oggi, 7 novembre 2026. La donna aveva compiuto 80 anni lo scorso aprile e la sua scomparsa lascia un dolore profondo nei figli Marco ed Eva, nella famiglia e in tutte le persone che l’hanno conosciuta.

Lida Dagelli era una figura nota a molti grossetani. Con il marito aveva lavorato per anni nel mondo delle attrazioni del Luna Park, diventando per generazioni di famiglie un volto familiare legato alle serate di festa e ai momenti di svago della città.

Insieme al marito si era dedicata anche alle installazioni luminose e all’illuminotecnica. Molti la ricordano soprattutto per l’installazione delle luci di Natale, che ogni anno trasformavano strade e piazze di varie località della Toscana, portando colore e atmosfera delle festività. Lida aveva fatto dell’

Una volta andata in pensione, Lida si era dedicata completamente alla famiglia. Non solo alla sua: oltre a dedicarsi alla cura del marito (scomparso nel 2012) era infatti diventata una presenza costante anche per le famiglie dei due figli, per i nipoti e per tutti coloro che gravitavano attorno alla sua casa. Chi ha potuto apprezzare la sua compagnia la ricorda come una mamma amorevole e una nonna tuttofare, sempre presa dagli impegni, dalle necessità e dalle gioie dei suoi cari.

Il ricordo di Lida Dagelli nelle parole del figlio

A ricordare affettuosamente Lida Dagelli oggi sono in molti. Un particolare pensiero è quello che il figlio Marco le ha tributato online, con un post su Facebook di cui riportiamo il testo integrale.

«Mamma.

Ci sono ricordi che il tempo non potrà mai cancellare, perché sono fatti d’amore e vivono per sempre dentro di noi.

La poesia La felicità di Trilussa era una delle tue preferite. Me la leggevi quando ero bambino, prima di addormentarmi. La tua voce, quelle parole, quel momento tutto nostro… Allora forse non capivo fino in fondo il significato di quei versi, ma oggi, ripensandoci, ne comprendo ogni sfumatura.

Trilussa descrive la felicità come un’ape che si posa su un fiore, si ferma un istante a raccoglierne il nettare e poi vola via. Una felicità fatta di attimi, di piccole cose, di momenti semplici che spesso non ci rendiamo conto di vivere fino in fondo, mentre accadono.

E oggi quelle parole hanno per me un significato ancora più profondo.

Perché io la felicità non dovevo cercarla lontano, non dovevo rincorrerla nei grandi sogni o nelle cose straordinarie. La felicità era lì, accanto a me. Era la tua voce che mi leggeva una poesia prima di dormire, era il tuo abbraccio, il tuo sorriso, il tuo bacino sulla fronte, la certezza di sapere che c’eri sempre.

La mia felicità eri tu, mamma.

Sei stata la mia felicità, la mia casa, il mio porto sicuro. E anche se la vita ti ha portata via, tutto l’amore che mi hai dato e i ricordi che mi hai lasciato non voleranno mai via.

Ti voglio bene, mamma. Per sempre».

Alla famiglia di Lida Dagelli, ai figli Marco ed Eva, giungono le condoglianze più sentite della redazione de IlGiunco.net.

La salma di Lida Dagelli sarà esposta dalle 16.30 di oggi, sabato 7 novembre, nell’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Il funerale è previsto per lunedì 9 settembre nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta.