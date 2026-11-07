GROSSETO – Un’altra inseguitrice per il Grifone, che si misurerà con la quinta Pescara nel faccia a faccia casalingo valido per la tredicesima di campionato. Quattro i punti di gap fra le due sfidanti, entrambe in striscia positiva e in forma, nonostante qualche assenza (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Ci aspettiamo una buonissima gara – ha detto mister indiani – loro sicuramente sono di alto livello, paragonabile a Reggiana, Ravenna, Pescara, ben guidata, con una società forte. Non scopro nulla. E’ un grosso merito e un orgoglio affrontarli alla tredicesima giornata essendo avanti in classifica, non pronosticabile da nessuno a inizio anno. Gori? Nonsi sa quanto starà fuori, ha subito un infortunio e sicuramente è un guaio muscolare importante. Con Brenna andiamo avanti settimana per settimana sperando di recuperarlo. Crediamo di essere pronti in qualunque modo verranno a giocarsela. Li sfideremo con la massima umiltà possibile, sulla carta contro di loro siamo sempre e comunque sfavoriti”.

Il fischio d’inizio è domani alle 12,30 al Carlo Zecchini.

Il programma della 13esima giornata del girone B di Serie C:

Atalanta U23-Reggiana

Ostiamare-Spezia

Forlì-Gubbio

Vado-Ravenna

Grosseto-Pescara

Torres-Latina

Campobasso-Livorno

Pianese-Perugia

Sambenedettese-Guidonia Montecelio

Pineto-Pesaro

La classifica:

Spezia 35 punti; Ravenna 29; Grosseto 23; Reggiana 20; Pescara, Livorno, Torres 19; Campobasso, Atalanta U23 18; Guidonia Montecelio, Perugia 17; Vado 16; Latina, Forlì 15; Pineto 14; Sambenedettese, Pianese 10; Ostiamare 9; Gubbio 8; Vis Pesaro 5.