MASSA MARITTIMA – L’Amministrazione comunale di Massa Marittima annuncia un importante passo in avanti per il superamento delle storiche criticità di copertura del segnale radiomobile riscontrate a Ghirlanda: la realizzazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni in località La Manganella consentirà di migliorare la ricezione dei cellulari e la connessione internet nella frazione e aree limitrofe. Il segnale arriverà a coprire anche altre porzioni di territorio, in particolare l’area di Niccioleta e Prata.

Questo è il frutto di un percorso che, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, ha visto assegnare e concedere in locazione alla società Empire S.r.l. – operatore specializzato nel settore delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche – l’area in località La Manganella (sopra l’ex impianto di depurazione). Il progetto tecnico, curato dalla stessa Empire S.r.l., prevede la realizzazione di un impianto a servizio della rete a banda ultra-larga. L’infrastruttura sarà costituita da una piccola area tecnica recintata a terra e da un traliccio per le antenne.

L’iter procedimentale di competenza tecnica per l’installazione è attualmente in corso. Il Comune precisa che i lavori e la successiva attivazione dell’impianto saranno subordinati e vincolati alle verifiche e ai rigorosi controlli degli enti competenti. Si evidenzia che l’infrastruttura sarà caratterizzata da potenze di trasmissione estremamente contenute, ben al di sotto della soglia dei 20 Watt.

“Si tratta di un intervento di pubblica utilità che punta a risolvere in via definitiva un problema storico di ricezione del segnale nella frazione di Ghirlanda e nelle aree circostanti – spiega l’assessore alla Transizione digitale Lorenzo Balestri – Residenti e attività economiche potranno così beneficiare finalmente di servizi di connettività voce e dati di alta qualità, allineando anche questa parte del territorio comunale agli standard attuali di digitalizzazione”.