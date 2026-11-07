FOLLONICA – Con la stagione turistica 2026 ormai conclusa, per Follonica è arrivato il momento di guardare ai risultati dell’estate e avviare una riflessione concreta sulle prospettive del turismo cittadino.

Forza Italia Follonica ritiene che il bilancio della stagione non debba limitarsi al semplice conteggio degli arrivi e delle presenze, ma debba rappresentare uno strumento fondamentale per orientare le scelte dell’Amministrazione e costruire una programmazione sempre più efficace per il 2027.

«Il turismo è uno dei principali motori economici della nostra città – dichiara Charlie Lynn –. Per questo, adesso che la stagione è terminata, dobbiamo analizzare i risultati in maniera complessiva, comprendendo quanto hanno lavorato le imprese, quale sia stato l’andamento del commercio e della ristorazione e quali opportunità si siano create per il territorio. Non si tratta soltanto di fare un bilancio, ma di utilizzare i dati per migliorare».

I numeri relativi alla struttura economica di Follonica dimostrano quanto questo tema sia centrale.

Secondo i dati InfoCamere 2025, in città risultano circa 3.006 unità locali attive. Il commercio rappresenta circa il 27%, le costruzioni il 15,4%, mentre alloggio e ristorazione incidono per circa il 13,8%.

Ancora più significativo è il dato occupazionale: secondo Istat-Asia, commercio e alloggio-ristorazione rappresentano insieme oltre il 40% degli addetti dei settori economici rilevati a Follonica. Se aggiungiamo sport e intrattenimento, arriviamo a circa il 44%.

Sono numeri che dimostrano una realtà evidente: quando il turismo funziona, non lavorano soltanto alberghi e campeggi. Lavora una parte importante dell’intera città.

Ne beneficiano ristoranti e bar, negozi, stabilimenti balneari, servizi, attività sportive e di intrattenimento. Il turismo genera ricadute anche sul mercato immobiliare, sulle locazioni, sulle manutenzioni e su numerose altre attività.

Per questo riteniamo importante che, nelle prossime settimane, venga avviato un confronto con le categorie economiche e gli operatori del settore, analizzando i dati definitivi della stagione 2026.

Non soltanto presenze e arrivi, ma anche durata media dei soggiorni, occupazione delle strutture, andamento dei consumi, commercio, ristorazione e differenze tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Il vero obiettivo strategico deve essere quello di allungare progressivamente la stagione turistica.

Follonica non può concentrare una parte così rilevante della propria economia in poche settimane tra luglio e agosto. Maggio, giugno, settembre e ottobre devono diventare sempre più importanti, attraverso una programmazione capace di generare presenze e opportunità di lavoro anche al di fuori dell’altissima stagione.

Eventi, sport, cultura, turismo ambientale e iniziative congressuali possono rappresentare strumenti fondamentali per raggiungere questo obiettivo.

In questa direzione, sarà importante valorizzare quanto realizzato durante l’estate, ma anche individuare gli aspetti sui quali intervenire per migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta turistica.

Parcheggi, mobilità, decoro, pulizia, sicurezza, servizi e organizzazione degli eventi sono temi che meritano un confronto costante con residenti e operatori economici, affinché Follonica possa essere sempre più accogliente e competitiva.

«Come forza politica di maggioranza – prosegue Charlie Lynn – sentiamo la responsabilità di contribuire attivamente alla crescita della città. Il nostro ruolo è quello di portare idee, proposte e iniziative concrete, lavorando insieme all’Amministrazione e alle categorie economiche. Il turismo non deve essere oggetto di una discussione ideologica: per Follonica è una questione economica, occupazionale e di prospettiva».

Forza Italia ritiene pertanto che, una volta disponibili tutti i dati definitivi della stagione 2026, sia opportuno promuovere una valutazione economica complessiva dell’estate, confrontando i risultati con quelli del 2025 e individuando già in autunno gli interventi necessari per il prossimo anno.

La programmazione turistica del 2027 deve iniziare adesso, non attendere la primavera.

Follonica ha tutte le caratteristiche per consolidare il proprio ruolo di destinazione turistica e lavorare per un numero sempre maggiore di mesi all’anno. La sfida non è semplicemente avere più turisti ad agosto, ma costruire una stagione più lunga, aumentare la capacità di spesa sul territorio e consentire alle imprese di lavorare e creare occupazione per un periodo sempre più ampio.

Su questi obiettivi Forza Italia Follonica intende avviare, nelle prossime settimane, un confronto con operatori, categorie economiche e Amministrazione comunale, affinché i risultati dell’estate 2026 diventino il punto di partenza per una programmazione turistica ancora più ambiziosa e concreta.