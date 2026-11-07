MONTICELLO AMIATA – Crescere a Monticello Amiata significava conoscere bene le salite. E sapere che muoversi in bicicletta, tra quelle strade, richiedeva gambe e allenamento. Anche da questa esperienza nasce la sensibilità di Cristina Simi verso le possibilità offerte dalla bicicletta elettrica: rendere accessibili a più persone percorsi e paesaggi che la fatica avrebbe potuto scoraggiare dal visitare sulle due ruote.

Nata e cresciuta nella frazione di Cinigiano, Simi ha fondato World Dimension, oggi conosciuta con il marchio di e-bike WD99 e con sede a Santarcangelo di Romagna. Il 5 novembre ha ritirato per la propria azienda il premio Women Value Company 2026, promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario.

Il riconoscimento valorizza le piccole e medie imprese impegnate nella parità di genere, nella crescita professionale delle donne e nelle politiche di welfare che favoriscono il benessere dei dipendenti e la conciliazione tra vita privata e lavoro.

«Questo premio riguarda il valore che diamo alle persone e le opportunità che sappiamo costruire insieme», dichiara Simi. «Lo condivido con tutta la nostra squadra, perché un’impresa cresce grazie alle competenze e all’impegno di ciascuno. Riceverlo mi emoziona anche pensando alla strada percorsa da quando vivevo a Monticello».

La sua storia imprenditoriale nel settore delle biciclette elettriche comincia nel 1999, quando l’e-bike era ancora una scommessa. Un’intuizione che trova un legame concreto proprio con le origini amiatine.

«Chi è cresciuto in un paese come il mio capisce subito quale opportunità rappresenti la pedalata assistita», racconta. «Anni fa andare in bicicletta sulle nostre strade era impegnativo e per molti diventava una rinuncia. L’e-bike permette a persone con preparazioni diverse di pedalare insieme, affrontare le salite e godersi il territorio. Per me significa anche rendere più vicini e accessibili i luoghi in cui sono cresciuta».

È da questo legame che nasce il desiderio di contribuire al futuro dell’Amiata attraverso il cicloturismo. Un progetto di sviluppo capace di mettere in relazione borghi, ospitalità, paesaggio e attività locali, creando nuove occasioni per vivere e conoscere il territorio.

«Mi fa piacere vedere l’attenzione che il territorio amiatino sta dedicando alle biciclette elettriche e alle loro possibilità», prosegue Simi. «Vorrei mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi anni per aiutare la mia terra a sviluppare queste opportunità. Penso a un cicloturismo che coinvolga strutture ricettive, guide, servizi e attività dei paesi, contribuendo alla valorizzazione dei borghi e alla riqualificazione dei percorsi».

Il premio diventa così anche l’occasione per riannodare il filo tra il percorso professionale e il luogo da cui tutto è cominciato.

«Ho costruito la mia impresa in Romagna, ma le mie radici sono a Monticello Amiata», conclude Simi. «Mi piacerebbe che il lavoro di una vita potesse dare un contributo anche qui, aiutando altre persone a scoprire la bellezza di queste salite, questa volta con il piacere di poterle affrontare».