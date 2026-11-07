GROSSETO – Dalle acque del Garda al deserto del Sinai, passando per Castiglioncello, Savona, Versilia e Sabaudia. È stato un ottobre intenso per gli atleti maremmani, tra risultati prestigiosi, ritorni importanti e nuove sfide: un ottobre ricco di emozioni, chilometri e soddisfazioni per il Triathlon Grosseto, che continua a portare i colori della Maremma sui campi gara italiani e internazionali. Un mese nel quale gli atleti biancorossi hanno dimostrato ancora una volta che la forza di una società non si misura soltanto attraverso le medaglie, ma anche nella determinazione, nella passione e nella voglia di mettersi continuamente alla prova.

Il primo fine settimana di ottobre ha visto una nutrita rappresentanza grossetana impegnata a Peschiera del Garda, in una delle cornici più suggestive del panorama nazionale. Meteo perfetto, lago meraviglioso e un arrivo spettacolare all’interno del castello hanno accompagnato la manifestazione.

Roberta Galgani e Guido Petrucci si sono cimentati nelle distanze olimpica e sprint, con una splendida seconda posizione di categoria per Galgani, conferma di una stagione straordinaria per il settore femminile. Nella distanza media sono invece scesi in gara Mauro Fantacci, Simone Magini, Massimo Mariotti, Simone Spaventi, Federico Bernini e Fabrizio Francioli. Proprio quest’ultimo ha regalato una delle emozioni più belle del fine settimana, tornando finalmente alle competizioni dopo un lungo stop forzato. Un rientro importante per un atleta di grande esperienza e con una storia sportiva tutta da raccontare.

Il percorso ciclistico, con circa 700 metri di dislivello, e una frazione di corsa caratterizzata da salite impegnative hanno messo a dura prova tutti i partecipanti. Al Garda a conquistare il podio è stato il “pirata”, con la seconda posizione di categoria sulla distanza del Medio in 5 ore e 6 minuti.



Sempre il 4 ottobre, a Castiglioncello, il Triathlon Grosseto ha schierato Riccardo Casini, Maurizio Carotti, Stefano Senesi e Fabia Maramotti in una competizione che ha registrato il tutto esaurito con circa 300 partecipanti. Ancora una volta a brillare è stata la professionista emiliana, ormai maremmana d’adozione, che ha conquistato il primo posto di categoria e uno straordinario sesto posto nella classifica femminile assoluta. Un risultato che conferma il valore di Fabia e il ruolo sempre più importante delle “quote rosa” all’interno della società.

Successivamente è stata la volta di Savona, dove Riccardo Ciregia ha rappresentato l’Aeronautica Militare di Grosseto nella decima edizione del Triathlon Sprint, valido anche come Campionato Italiano Sprint dell’Aeronautica Militare. Tra 320 iscritti, mare agitato, correnti impegnative e strade bagnate dalla pioggia, Ciregia ha concluso in 1h18’59”, classificandosi 187esimo assoluto e 13esimo nel campionato militare. Particolarmente brillante la frazione ciclistica, affrontata a una media di 37 km/h, recuperando circa sessanta posizioni. Una prestazione di carattere, nonostante una frazione di corsa resa difficile dalla preparazione ancora da completare.

Tra le imprese internazionali del mese merita un posto speciale anche quella di Alessio Demei, protagonista del suo primo Ironman 70.3 a Sharm El Sheikh, in Egitto. Nello scenario spettacolare del deserto del Sinai, tra le acque cristalline di Naama Bay, il vento della frazione ciclistica e temperature arrivate fino a 32 gradi durante la corsa, Demei ha affrontato con grande lucidità il debutto sulla mezza distanza.

Dopo 39 minuti di nuoto, 90 chilometri in bicicletta completati in tre ore e una mezza maratona affrontata con determinazione, ha tagliato il traguardo in 5 ore e 41 minuti, conquistando la decima posizione di categoria. Un esordio di grande soddisfazione, soprattutto per la capacità di gestione delle energie e delle difficoltà in un ambiente completamente diverso da quello delle abituali gare europee.

Il 18 ottobre, al Triathlon Olimpico Internazionale della Versilia, è arrivata un’altra splendida soddisfazione grazie al presidente Riccardo Casini, capace di conquistare il secondo posto di categoria, sfiorando addirittura la vittoria, e il 44esimo posto assoluto su circa 400 partenti. Una gara affrontata in condizioni tutt’altro che favorevoli, con cielo nuvoloso, mare caratterizzato da onda lunga e correnti impegnative, una lunga transizione verso la zona cambio e un percorso ciclistico di quattro giri, in parte controvento, su asfalto umido e insidioso.

Casini ha saputo gestire ogni difficoltà, trovando nella frazione di corsa il ritmo necessario per conquistare l’ennesimo podio stagionale.

Curioso anche il motivo della sua presenza: accompagnare il figlio Giacomo Casini, atleta della SBR3, che ha conquistato il terzo posto di categoria, insieme al compagno di squadra Tommaso Saccocci, secondo classificato. Entrambi allenati da Martino Colosi, hanno contribuito a rendere la giornata una bella festa di sport, amicizia e soddisfazioni familiari. Una trasferta nata quasi come accompagnatore e terminata con un altro argento per il presidente grossetano.

A chiudere il mese, il 25 ottobre a Sabaudia, è stato ancora Riccardo Ciregia, impegnato nel Latina Triathlon, dove ha fatto sua la 19esima posizione di categoria, aggiungendo un’altra partecipazione a una stagione vissuta con grande impegno e spirito sportivo.

Il Triathlon Grosseto si avvicina così alla conclusione della stagione agonistica con un bilancio a dir poco positivo, confermando la crescita di un gruppo che continua a distinguersi per risultati, partecipazione e spirito di appartenenza.