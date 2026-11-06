PORTO ERCOLE. Dalla Maremma al palco del Festival di Sanremo, passando per l’Eurovision Song Contest al fianco di Lucio Corsi. Adesso Tommaso Ottomano torna a far parlare di sé con la sua musica. Da oggi, venerdì 6 novembre, è disponibile il nuovo singolo «Cerco una ragazza, disperatamente», pubblicato dall’etichetta discografica Sugar e uscito alla mezzanotte (foto: Sugar Music). Originario di Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, Ottomano è diventato un volto familiare per il pubblico che segue Lucio Corsi. Con la sua chitarra e il suo stile inconfondibile, ha accompagnato il cantautore grossetano nei concerti e nelle tappe più importanti della sua carriera, compresa l’esperienza al Festival di Sanremo e quella all’Eurovision Song Contest.

Un nuovo singolo per il musicista di Porto Ercole

Con «Cerco una ragazza, disperatamente», Ottomano torna a mettersi in primo piano come artista, dopo essere stato protagonista di una stagione musicale particolarmente importante al fianco di Lucio Corsi. Il nuovo brano, distribuito da Sugar, rappresenta un’altra tappa del percorso artistico del musicista maremmano, che affianca all’attività di chitarrista quella di autore e interprete.

Nasce Topo Nero Rock, tra musica e cartoni animati

Il nuovo singolo segna anche la nascita di Topo Nero Rock, l’alter ego artistico scelto da Ottomano per il suo progetto solista. Un personaggio animato, disegnato a mano da Simone Pratola e doppiato da Francis Delacroix, che richiama l’immaginario dei cartoni animati classici. La canzone, scritta e prodotta dallo stesso Ottomano, mescola sonorità rock e ironia per raccontare la solitudine, le insicurezze e le contraddizioni sentimentali. Il brano è stato anticipato da un trailer diretto dallo stesso artista.

Non solo chitarrista: anche regista e autore

La carriera di Ottomano non si limita alla musica dal vivo. Il musicista di Porto Ercole è anche regista e autore di videoclip, con collaborazioni che comprendono Måneskin, Jovanotti e Baustelle. Ha inoltre firmato, insieme a Lucio Corsi, «Napoleone Buonanotte», il singolo del cantautore grossetano pubblicato il 30 ottobre. Questo è un elemento che valorizzerei particolarmente nell’articolo: raccontare Ottomano non soltanto come il chitarrista di Lucio Corsi, ma come un artista maremmano che sta costruendo un proprio percorso nella musica e nel cinema.

Dalla Maremma ai grandi palcoscenici

Il legame artistico con Lucio Corsi ha contribuito a far conoscere Tommaso Ottomano a un pubblico sempre più ampio. La partecipazione al Festival di Sanremo e successivamente all’Eurovision ha portato i due musicisti, entrambi legati alla provincia di Grosseto, sotto i riflettori della scena musicale nazionale e internazionale. Un percorso che racconta anche la presenza della Maremma nella musica italiana contemporanea, attraverso artisti capaci di portare la propria creatività ben oltre i confini del territorio. Con l’uscita di «Cerco una ragazza, disperatamente», i riflettori tornano dunque su Tommaso Ottomano, questa volta non soltanto come chitarrista di Lucio Corsi, ma come protagonista di un progetto musicale che porta il suo nome.

Un dettaglio importante da aggiungere all’articolo

Dalle informazioni pubblicate da Sugar Music e dalle testate musicali emerge una novità che rende la notizia ancora più interessante: «Cerco una ragazza, disperatamente» è il primo singolo del nuovo progetto solista di Ottomano, che si presenta con il nome d’arte Topo Nero Rock.