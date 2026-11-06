CAPALBIO – Mercoledì 11 novembre, alle ore 14.30, si riunirà il Consiglio comunale di Capalbio. All’ordine del giorno i seguenti punti:

approvazione dei verbali del Consiglio comunale della seduta del 19 agosto 2026;

approvazione del Piano di Protezione civile e del Piano comunale Emergenza di Protezione civile sul rischio incendi;

interpretazione autentica volta ad allineare il dettato delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Regolamento urbanistico (RU) in merito alla ricostruzione di volumi demoliti di cui sia accertabile e dimostrabile la consistenza mediante idonea documentazione oggettiva ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 380/2001;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 adottata ai sensi degli articoli 42 comma 2 e 175 comma 2 del decreto legislativo 267/2000;

comunicazioni eventuali del sindaco.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Capalbio a questo link https://www.youtube.com/@comunedicapalbio2673/streams.