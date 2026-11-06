ISOLA DEL GIGLIO – È stato pubblicato il 5 novembre sul portale www.InPA.gov.it l’avviso pubblico per l’individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’Albo di idonei all’esercizio delle funzioni di Direttore di Parco da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge 394/1991 e ss.mm.ii.

Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che risultano iscritti all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, consultabile al seguente indirizzo: https://www.mase.gov.it/portale/albo-degli-idonei-dei-direttori-di-parco

L’avviso è pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it ed è visibile anche sul sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, www.islepark.it nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inoltrata esclusivamente con la procedura online all’interno del Portale www.InPA.gov.it.

La registrazione, la compilazione e l’invio on-line dell’istanza devono essere completati entro il 5 dicembre 2026 alle ore 12.00.

Link alla pubblicazione su InPA: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=2f224494b0204ce8b8755acccc5bb76e