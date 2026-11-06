GROSSETO – Nuove attrezzature per migliorare l’accessibilità e il comfort delle visite di prevenzione oncologica. Gli ambulatori della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Grosseto si sono dotati di una poltrona ginecologica-urologica elettrica e di un lettino ambulatoriale regolabile, acquistati grazie ai fondi del Bando Bucalossi 2025 messi a disposizione dal Comune di Grosseto.

Il bando, finanziato attraverso gli oneri di urbanizzazione secondaria, sostiene le attività del terzo settore e delle associazioni del territorio. Un contributo che nel tempo ha permesso alla sezione grossetana della Lilt di potenziare i servizi dedicati alla prevenzione oncologica e all’assistenza.

Le nuove attrezzature sono pensate per agevolare sia il lavoro dei medici sia le persone che si sottopongono alle visite, con particolare attenzione a chi ha disabilità o difficoltà motorie. La poltrona ginecologica e urologica è dotata di movimento elettrico per regolare l’altezza e l’inclinazione dello schienale, oltre a supporti ad arco per i piedi. Anche il nuovo lettino ambulatoriale consente di adattare altezza e posizione dello schienale alle diverse esigenze durante gli esami.

Dispositivi che contribuiscono a garantire maggiore comodità, accessibilità e precisione nel corso delle visite di screening e prevenzione.

A visitare gli ambulatori è stata l’assessore comunale al Bilancio e alle Entrate, Simona Rusconi, che ha espresso soddisfazione per le attività portate avanti dall’associazione e per le nuove dotazioni. Insieme alla direttrice Barbara Bricca ha fatto il punto sui risultati delle iniziative dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e sulle attività di Novembre Azzurro, rivolte alla sensibilizzazione sui tumori maschili.

In questo ambito è importante il contributo degli urologi della Lilt Grosseto, il dottor Riccardo Paolini e il dottor Valerio Pizzuti, impegnati nelle attività di prevenzione e informazione.

Il presidente della Lilt Grosseto, Renzo Giannoni, ha infine ringraziato l’assessore Rusconi, il sindaco e l’intera Giunta comunale per l’attenzione e il sostegno rivolti all’associazione.