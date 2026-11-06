GROSSETO – La Corte d’Appello di Firenze ha confermato le decisioni del Tribunale di Grosseto sulle molestie, anche di natura sessuale, subite da una lavoratrice da parte del presidente dell’associazione per cui lavorava.

Con la sentenza pronunciata ieri, 5 novembre 2026, i giudici hanno respinto il ricorso presentato dall’associazione, dando nuovamente ragione alla dipendente e confermando il risarcimento di 10mila euro già stabilito in primo grado.

Si tratta della terza decisione favorevole alla lavoratrice, che ha avviato la causa con l’assistenza dell’avvocato Silvia Muratori, del foro di Grosseto, e il supporto della Funzione Pubblica Cisl.

La vicenda riguarda comportamenti che, secondo quanto accertato dai giudici, si sarebbero verificati tra l’inizio del 2022 e l’estate del 2023. Il primo provvedimento era arrivato il 14 maggio 2024, quando il giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto, Giuseppe Grosso, aveva accolto il ricorso urgente presentato dalla donna, riconoscendo che le molestie subite costituivano una forma di discriminazione.

In quella occasione il tribunale aveva ordinato all’associazione di interrompere i comportamenti contestati e aveva disposto un risarcimento di 10mila euro per il danno subito dalla lavoratrice, oltre al pagamento delle spese legali.

La decisione era stata poi confermata nel maggio 2025 dalla giudice del lavoro Silvia Leone, che aveva respinto il ricorso dell’associazione. Anche in quel passaggio era stata riconosciuta la validità delle prove raccolte e la gravità dei comportamenti nei confronti della dipendente.

Ora è arrivata la conferma anche dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha respinto il nuovo ricorso dell’associazione e disposto il pagamento delle spese legali sostenute dalla lavoratrice anche per il giudizio di secondo grado.

La vicenda giudiziaria, però, non è conclusa. Come spiega l’avvocato Muratori, pochi giorni dopo essere rientrata al lavoro nel maggio 2024, in seguito al primo provvedimento del tribunale, la donna aveva ricevuto una contestazione disciplinare. La procedura si era conclusa nel giugno dello stesso anno con il licenziamento per giusta causa. Un’altra dipendente dell’associazione, che aveva denunciato a sua volta le molestie attribuite al presidente, era stata licenziata con motivazioni analoghe.

Entrambe le lavoratrici hanno contestato i licenziamenti. In particolare, la dipendente protagonista della vicenda ritiene che il provvedimento sia stato una ritorsione per aver denunciato le molestie e chiesto l’intervento della giustizia. Per questo ne ha chiesto l’annullamento davanti al Tribunale di Grosseto.

Il procedimento è ancora in corso e comprende anche le richieste di risarcimento per i danni alla salute e di pagamento delle somme che la lavoratrice ritiene le spettino per il lavoro svolto.

«La decisione della Corte d’Appello di Firenze – commenta l’avvocato Silvia Muratori – conferma per la terza volta la fondatezza delle denunce della mia assistita e ribadisce che la dignità delle lavoratrici deve essere rispettata anche nei luoghi di lavoro. È una pronuncia importante, che ci permette di affrontare con maggiore fiducia il giudizio ancora aperto sul licenziamento, arrivato subito dopo che la lavoratrice aveva ottenuto tutela dal Tribunale».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Funzione Pubblica Cisl Grosseto. La segretaria Simona Piccini sottolinea come spesso episodi di questo tipo restino nascosti e non vengano denunciati, anche per la difficoltà delle vittime a trovare il coraggio di parlare.

«Come donna e come sindacalista – afferma – mi impegno affinché a ogni lavoratrice e lavoratore sia garantito un ambiente professionale rispettoso della persona».