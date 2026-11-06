CASTEL DEL PIANO – Un minore è stato investito in via dei Mille, a Castel del Piano. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il codice giallo indica una condizione di media gravità.

L’allarme e i soccorsi

Il 118 dell’Asl Toscana sud est è stato attivato alle 17.15. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Santa Fiora, l’automedica di Castel del Piano e le forze dell’ordine. Non sono note la dinamica dell’incidente e le condizioni del minore.

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