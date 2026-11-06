GROSSETO – Un venerdì all’insegna del maltempo, con piogge diffuse, cieli grigi e possibili temporali, ma il miglioramento è ormai vicino. Oggi, venerdì 6 novembre, la Maremma deve ancora fare i conti con una perturbazione che interessa gran parte della provincia di Grosseto. Domani, sabato 7 novembre, la situazione cambierà: spazio alle schiarite, precipitazioni in esaurimento e temperature massime in aumento.

Venerdì 6 novembre: pioggia e possibili temporali

La giornata di oggi prosegue con cieli molto nuvolosi e precipitazioni intermittenti, localmente anche sotto forma di rovescio. Tra il tardo pomeriggio e la sera non si escludono brevi temporali, mentre dalla serata è atteso un graduale miglioramento.

A Grosseto temperature comprese tra 11 e 14 gradi. Nel nord della provincia Follonica registra valori tra 10 e 14 gradi, mentre a Massa Marittima si scende tra 10 e 13 gradi. Più fresco sull’Amiata, con Arcidosso tra 9 e 10 gradi. Nel sud della Maremma, tra Orbetello e Argentario, temperature generalmente intorno ai 12-14 gradi.

Sabato 7 novembre: schiarite e temperature in aumento

Domani il tempo sarà decisamente più favorevole. Dopo qualche nube e possibili residue precipitazioni nelle prime ore, il sole tornerà a farsi vedere su buona parte della provincia.

A Grosseto le massime raggiungeranno 16-17 gradi, mentre a Follonica si potranno toccare i 18 gradi. Massa Marittima avrà temperature tra 10 e 16 gradi. Sull’Amiata, ad Arcidosso, valori tra 8 e 13 gradi. Nel sud, tra Orbetello e Monte Argentario, massime intorno ai 16-17 gradi.

Vento e mare: condizioni in miglioramento

Venerdì venti prevalentemente nordorientali, deboli o moderati, con mare localmente mosso. Sabato la ventilazione sarà generalmente debole e il mare tenderà a diventare poco mosso. Il Centro funzionale regionale conferma un miglioramento progressivo nel corso della giornata.

BOLLETTINI / Bollettino di Vigilanza meteo+6

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo