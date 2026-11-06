MANCIANO – Ancora interventi nell’unità idrografica Albegna per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.
Cb6 ha concluso i lavori di manutenzione ordinaria sul fosso del Camerone: si tratta di un affluente di sinistra del fiume Albegna, situato nei pressi della frazione di Marsiliana nel comune di Manciano.
L’intervento conferma la grande attenzione di Cb6 per quest’area, come era stato assicurato dal presidente Vanni anche nel recente incontro con il sindaco Morini.
I tecnici hanno eseguito la decespugliazione della sezione idraulica per preservare l’efficienza del sistema, secondo le direttive regionali per la tutela dei corsi d’acqua.