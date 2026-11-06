GROSSETO – Confesercenti Grosseto presenta i risultati della quarta edizione di «Maremma & Turismo», il monitoraggio rivolto alle attività collegate al turismo. L’indagine 2026 ha riguardato esclusivamente Castiglione della Pescaia, Grosseto e Orbetello, ovvero un foscus sui tre comuni che insieme valgono oltre il 62% delle presenze turistiche della provincia e che nella primavera 2027 rinnoveranno le amministrazioni.

La stagione 2026: presenze, scontrino e ricavi

La stagione migliora con il passare dei mesi, ma i ricavi restano il punto debole. Tra aprile e giugno il 40,3% degli operatori giudica non soddisfacenti le presenze, quota che scende al 34,7% a luglio e agosto e al 27,8% a settembre. Sui ricavi rispetto ai costi si dichiara insoddisfatto il 52,8% nel primo periodo, il 50% nei mesi centrali e il 40,3% a settembre. Lo scontrino medio ha un giudizio negativo per il 31,9% all’inizio, il 27,8% a luglio e agosto e il 29,2% a settembre.

Circa l’88% degli operatori concorda che la riduzione del potere d’acquisto sia stata tra i principali problemi, oltre l’83% riconosce il peso negativo del turismo «mordi e fuggi», oltre l’80% quello del grande caldo e quasi otto su dieci l’aumento dei prezzi.

Per il futuro il 41,7% chiede più iniziative di incoming, il 40,3% investimenti su strade, porti, aeroporto e ferrovia, il 34,7% più promozione del brand Maremma Toscana, il 29,2%. Il turismo da sviluppare? Sicuramente l’enogastronomico, che ottiene la valutazione più alta, davanti a balneare, lento, culturale e sportivo-outdoor.

Confesercenti: «Dai numeri alle proposte»

«Questa quarta edizione – sottolinea Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto – nasce con un obiettivo preciso: ascoltare le imprese dei tre territori che rappresentano il cuore quantitativo del turismo provinciale e trasformare le loro valutazioni in proposte concrete per i futuri governi. Castiglione della Pescaia, Grosseto e Orbetello insieme valgono oltre il 62% delle presenze della provincia e nella prossima primavera rinnoveranno le proprie amministrazioni. È quindi questo il momento giusto per aprire un confronto sul turismo dei prossimi cinque anni».

«I risultati ci dicono anche che non esiste una Maremma turistica tutta uguale – prosegue Biondi –. Castiglione presenta un quadro sensibilmente più positivo, Grosseto chiede soprattutto infrastrutture e un cambio di passo nella regia turistica, mentre a Orbetello emerge un livello di criticità particolarmente elevato». Nelle prossime settimane i risultati serviranno a definire una piattaforma di priorità da sottoporre a candidati e coalizioni delle amministrative della primavera 2027.

«Il grande caldo ha cambiato le abitudini del turista» afferma Massimiliano Mei, presidente provinciale Confesercenti. Quest’anno molti turisti hanno lasciato la spiaggia nelle ore più calde e gli stabilimenti hanno dovuto puntare sul take away per lavorare anche a pranzo.

I costi salgono e i ricavi scendono. «Tenere in piedi le attività costa sempre di più, e in quest’ottica la concorrenza sleale porta tensione e nervosismo. Per gli imprenditori della ristorazione in regola vedere feste e sagre allungarsi e diventare ristoranti estivi è intollerabile, esattamente come gli imprenditori della ricettivitá puntano il dito verso le seconde case affittate in nero».

Grosseto: migliora settembre, ma si chiede un cambio di passo

Tra aprile e giugno oltre la metà degli operatori giudica negativamente le presenze e più del 60% i ricavi. A luglio e agosto gli insoddisfatti sui ricavi scendono al 50%, mentre settembre segna un recupero: il 73,5% è soddisfatto o molto soddisfatto delle presenze e il 64,7% dei ricavi.

Pesa il giudizio sulla regia turistica: l’85,3% dà un voto pessimo o insufficiente alle politiche di sviluppo turistico, con la stessa percentuale per la promozione. Per l’88,2% è pessimo o insufficiente l’impiego dell’imposta di soggiorno. Il 52,9% indica le infrastrutture come prima azione necessaria, seguite da azioni di incoming (35,3%) e promuovere unicamente il brand Maremma Toscana (29,4%).

Castiglione della Pescaia: il quadro più positivo

È il comune con i livelli più alti di soddisfazione. A luglio e agosto solo il 14,8% giudica non soddisfacenti le presenze e oltre l’85% dà una valutazione positiva o molto positiva. Sui ricavi il 44,4% è insoddisfatto nei mesi centrali, il 40,7% a settembre.

Solo il 14,8% dà un giudizio pessimo o insufficiente alle politiche turistiche, mentre circa il 59% le considera buone o ottime. Sull’impiego degli introiti dell’imposta di soggiorno i giudizi negativi sono il 22,2%. Le priorità sono incrementare azioni di incoming per allungare la stagione (48,1%), grandi eventi (40,7%) e brand (37%). Accanto all’enogastronomia, molto forte il turismo balneare.

Orbetello: il giudizio più severo

È il quadro più critico. A luglio e agosto il 54,5% degli operatori giudica non soddisfacenti le presenze e il 63,6% i ricavi; a settembre oltre la metà resta insoddisfatta. Il 90,9% giudica pessime o insufficienti le politiche di sviluppo turistico e l’81,8% la promozione. Su imposta di soggiorno e servizi digitali, nel campione ci sono solo valutazioni insufficienti o pessime.

Il 45,5% indica sia il brand Maremma Toscana sia intensificare le azioni di incoming come fattori strategici. L’enogastronomia è il prodotto turistico da sviluppare anche per gli imprenditori lagunari seguita dal turismo lento.