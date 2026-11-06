GROSSETO – «In Maremma quasi un cittadino su tre è pensionato, e la nuova Legge di Bilancio torna a fare cassa sul ceto medio e sugli assegni previdenziali», esordisce così lo Spi Cgil Grosseto, illustrando le ripercussioni della Legge di Bilancio sul territorio.

« Mentre il Governo sbandiera presunti aumenti per le pensioni minime che si traducono in appena una manciata di euro al mese, il taglio della perequazione colpisce chi ha versato i contributi per una vita intera. Considerata la realtà della Maremma, le decisioni nazionali graveranno pesantemente su una realtà locale segnata da spopolamento e inverno demografico», ricorda lo Spi Cgil.

Giovannelli: «Manovra inutile e dannosa»

«Ad oggi questa manovra di bilancio è inutile e dannosa e va profondamente modificata nel segno dell’equità – dichiara con fermezza Erio Giovannelli, segretario generale dello Spi Cgil Grosseto – Il Governo continua a raccontare la favola di voler difendere le famiglie, ma nei fatti torna ad aggredire i pensionati. Tra il 2023 e il 2025 sono già stati sottratti 10,8 miliardi di euro al settore previdenziale, soldi che i pensionati non vedranno mai più visto che non sono certo in arrivo bonus o rivalutazioni extra, anzi, si torna indietro».

«Se non modificata radicalmente questa Manovra Finanziaria si stima un prelievo forzoso dal 2023 al 2027 di oltre 19 miliardi a causa dei tagli all’indicizzazione rispetto ai 16 miliardi di euro che verseranno le banche, questo è il mondo al contrario imposto dal Governo Meloni – ricorda Giovannelli – Questi tagli forse non toccano alcuni di noi perché parliamo di chi riceve assegni lordi da 2.450 euro in su, ma non stiamo parlando di “pensionati d’oro” o di privilegiati, ma di lavoratori dipendenti, insegnanti, infermieri, operai specializzati, impiegati e quadri».

«Questi pensionati sono coloro che hanno lavorato per tutta la loro vita versando 40/45 anni di contributi previdenziali, pagando fino all’ultimo centesimo l’ Irpef – ricorda -Parliamo di poco più di 1.800 o 1.900 euro netti al mese. Accanto a loro, che a fronte di affitti e carovita avvertono comunque sempre più una crescente difficoltà, c’è l’esercito di cittadine e cittadini che percepiscono pensioni più basse, persone a cui sono state destinate praticamente mancette se parliamo soprattutto di chi percepisce la cosiddetta “minima”».

«Beffa sulle pensioni minime»

«La narrazione governativa sugli incrementi delle pensioni minime si scontra con la dura realtà dei numeri. Di fatto, a fronte di una presunta inflazione stimata al 2,8%-2,9%, i trattamenti minimi cresceranno di soli 10 euro circa al mese, traducendosi in un incremento reale dell’1,6%, insufficiente persino a coprire l’aumento dei beni di prima necessità», rimarca Giovannelli.

«L’inflazione nell’ultimo decennio ha visto un indice dei prezzi salire tra il 17 e 19% – ricorda Giovannelli – Si fa credere di aiutare i più fragili concedendo un’elemosina da pochi euro, e lo si fa mettendoli contro i pensionati del cosiddetto “ceto medio” peraltro così sempre più vessato».

Il taglio della rivalutazione

FASCIA IMPORTO PENSIONE (lordo, in €) RIVALUTAZIONE RICONOSCIUTA su tutto l’importo della Pensione lorda PERCENTUALE RIVALUTAZIONE PREVISTA su TUTTO L’IMPORTO DI PENSIONE con Inflazione stimata al 2,8% Fino a 2.450 100% 2,80% Da 2.451 a 3.062 85% 2,38% Da 3.063 a 3.675 53% 1,48% Da 3.676 a 4.287 47% 1,31% Oltre 4.287 32% 0,89%

Fonte dati: Cgil Grosseto

«Molti anziani sostengono figli e nipoti. Situazione insostenibile. Saremo in piazza il 20 novembre per lo sciopero generale»

«L’impatto delle politiche previdenziali a Grosseto è particolarmente pesante a causa della struttura demografica ed economica locale. I dati della sintesi sul rendiconto sociale Inps provinciale mostrano una realtà fragile – ricordano dallo Spi Cgil – Su 215.005 abitanti in provincia di Grosseto, ben 63.616 sono pensionati (pari al 29,58% della popolazione)».

Per chi era lavoratore dipendente, l’importo medio mensile delle pensioni per le donne è di appena 1.055,20 euro, contro i 2.110,50 euro degli uomini. Tra i dipendenti pubblici grossetani, è la media maschile che rientra in pieno nella fascia penalizzata dai tagli alla perequazione, raggiungendo i 2.700,80 euro lordi.

«Questi dati evidenziano un profondo divario di genere ma anche una perdita del potere d’acquisto dei pensionati che si riflette negativamente sull’intera economia della Maremma – conclude Giovannelli – Molti anziani oggi usano le proprie pensioni per sostenere figli e nipoti precarizzati. Pensioni che, come vediamo, in Maremma sono in media decisamente non da “ricchi”. Ridurre anche la rivalutazione significa indebolire l’ultimo baluardo di welfare familiare rimasto. Per tutte queste ragioni lo Spi Cgil di Grosseto sarà in prima fila per lo sciopero generale indetto dalla CGIL per il 20 novembre: difendere il potere d’acquisto dei pensionati significa difendere il futuro di tutta la comunità».