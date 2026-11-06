AMIATA. La Giunta dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana, guidata da Federico Balocchi, ha effettuato una revisione straordinaria del bilancio recuperando ingenti somme accantonate, che hanno fatto emergere un consistente avanzo di amministrazione.

Il Consiglio ha deciso di destinare la parte più consistente dell’avanzo a sostegno di un piano di interventi presentati dai Comuni. Con l’approvazione di alcune variazioni da parte del Consiglio dell’Unione è stato messo a disposizione degli Enti comunali un tesoretto che supera i 2 milioni e 200 mila euro, distribuiti in diversi progetti.

Balocchi: «L’operazione più imponente mai fatta dall’Unione»

«Il rendiconto 2025 – spiega il presidente dell’Unione Federico Balocchi, che ha anche la delega al bilancio – ha registrato un avanzo di amministrazione pari a 2,6 milioni di euro, derivante da un’operazione straordinaria promossa dalla Giunta per la revisione degli accantonamenti degli anni precedenti. Di comune accordo con tutti i sindaci e con il Consiglio dell’Unione abbiamo deciso di destinare la quota più consistente di queste risorse, pari a 2,2 milioni di euro, a un piano strategico di investimenti nei territori comunali».

«Si tratta dell’operazione più imponente mai fatta dall’Unione, che consente di realizzare diversi interventi, a beneficio delle comunità dell’Amiata. La nostra idea di Unione è quella di un ente capace di operare in sussidiarietà con i Comuni, a partire dai più piccoli e fragili, sostenendo gli investimenti locali e contribuendo allo sviluppo del territorio. Le risorse non sono state destinate in misura uguale, ma di comune accordo abbiamo deciso di favorire i Comuni più piccoli e quelli che non godono di risorse aggiuntive sui loro bilanci».

«Dietro questo piano c’è una condivisione di obiettivi da parte dei sindaci e un lavoro concreto di ascolto delle necessità dei territori per individuare le opere prioritarie – sottolinea Tullio Tenci, delegato ai lavori pubblici e al supporto tecnico ai Comuni. – Gli interventi riguardano ambiti fondamentali: dalla manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla riqualificazione degli spazi pubblici fino al completamento degli strumenti urbanistici. Un insieme di interventi che contribuisce a migliorare la qualità dei servizi e la fruibilità del patrimonio pubblico».

La lista degli interventi finanziati nei sette Comuni dell’Unione

Arcidosso: assegnati 55 mila euro per il completamento dell’edificio destinato ad asilo nido, con realizzazione della pavimentazione antitrauma, delle recinzioni e dei cancelli; 95 mila euro per l’avvio del Piano operativo.

Castel del Piano ha ottenuto 23 mila euro per completare il piano operativo; 112 mila euro per l’adeguamento prevenzione incendi della scuola primaria Luigi Santucci e 88 mila euro per la scuola media Ottorino Vannini. Infine, 69.630 euro per realizzare una tettoia a servizio della scuola materna di via Domenico Santucci.

Castell’Azzara: assegnati 47 mila euro per la manutenzione straordinaria del lastrico solare del polo scolastico e rifacimento dei bagni a servizio della palestra; 18.727 euro per nuovi corpi illuminanti a Villa Sforzesca; 83.994 euro per la manutenzione straordinaria della piscina; 69.188 euro per il piano operativo.

Roccalbegna: assegnati 37.725 euro per il completamento del Piano operativo e 362 mila euro per la compartecipazione alle spese per la manutenzione straordinaria dell’immobile dell’ex asilo, destinato al progetto «Museo Casa degli Artisti».

Santa Fiora: assegnati 16.538 euro per il piano operativo; 57 mila euro per la manutenzione straordinaria alla scuola elementare Mario Pratesi, con ristrutturazione della palestra e acquisto di nuovi arredi; 76.450 euro per realizzare pavimentazione antitrauma nell’area esterna della scuola dell’infanzia e l’acquisto di attrezzature e giochi.

Seggiano: assegnati: 64 mila euro per il piano operativo e 100 mila euro per l’installazione di una piattaforma elevatrice nell’edificio scolastico, per superare le barriere architettoniche garantendo l’accessibilità ai diversi piani; 236 mila euro per manutenzione straordinaria del fabbricato principale del complesso immobiliare «Amamofili», destinato a foresteria, con interventi sulle strutture, sulla copertura e sulle facciate.

Semproniano: assegnati 40 mila euro per l’acquisto dell’immobile storico «Ospedaletto di San Tommè», a Rocchette di Fazio, per inserirlo nel percorso museale; 40 mila euro per consolidamento e allestimento della «Stanza di Silvanino», dedicata all’intellettuale Silvano Papini, con acquisto degli arredi espositivi; 200 mila euro per la ristrutturazione e allestimento dell’abitazione di Silvanino, per valorizzarne il patrimonio storico e documentale e inserirla nel percorso museale; 45 mila euro per l’impianto fotovoltaico sul tetto della scuola elementare; 14 mila euro per il completamento del Piano operativo.