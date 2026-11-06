GROSSETO – Una stagione turistica complessivamente positiva, con l’entroterra che continua ad attirare visitatori stranieri e nuovi mercati che si affacciano sulla Maremma. Ma anche una riflessione sul futuro della Lega, dopo il congresso che ha confermato Matteo Salvini alla guida del partito. Sono questi i temi affrontati da Riccardo Megale, assessore al Turismo del Comune di Grosseto, ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè, il format di interviste de Il Giunco.

Turismo, segnali positivi ma i dati arrivano troppo tardi

Il primo argomento è il bilancio della stagione turistica 2026. Megale, anche nella veste di presidente dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Sud, esprime soddisfazione per i primi risultati, pur sottolineando un problema che continua a pesare sulla programmazione.

«Il grande rammarico è quello di avere i dati veri praticamente nella primavera dell’anno successivo – spiega Megale –. Questo non dà la possibilità di programmare o di apportare aggiustamenti durante la stagione».

Nonostante questa difficoltà, le prime indicazioni sono incoraggianti. A distinguersi è soprattutto l’entroterra, che registra una presenza importante di turisti stranieri.

«Siamo contenti, sia come Comune che come Ambito, dell’ottimo risultato che sta dando anche l’entroterra, sia quello del Comune di Grosseto che quello degli altri Comuni delle aree interne. È proprio lì che troviamo la percentuale più alta di turismo straniero».

Cambia il turismo straniero: non più soltanto tedeschi

Un altro elemento interessante riguarda la provenienza dei visitatori. Se in passato il mercato di riferimento era prevalentemente quello di lingua tedesca, oggi la situazione appare più diversificata.

«Stiamo vedendo arrivare turisti da tanti Paesi del Nord Europa, molti francesi e visitatori di altre nazionalità – sottolinea Megale –. È un turismo che si sta diversificando rispetto al tradizionale mercato tedesco, austriaco e svizzero».

Per quanto riguarda i numeri, in attesa delle statistiche ufficiali, il Comune utilizza soprattutto i dati relativi all’imposta di soggiorno per valutare l’andamento della stagione.

«È il dato che analizziamo principalmente e che ci permette di capire se siamo in linea con le aspettative, come crediamo di essere, oppure se siamo avanti o indietro rispetto alle previsioni».

La Lega dopo il congresso: «Il confronto interno è importante»

Nella seconda parte dell’intervista si passa alla politica. Megale, esponente della Lega, commenta il congresso del partito che ha confermato Matteo Salvini segretario e il cambiamento del simbolo, dal quale è stato eliminato il nome del leader.

Per l’assessore grossetano, il confronto interno rappresenta un elemento positivo.

«C’è stata una sfida e questo è sempre un bene – afferma –. Credo che si debba prendere spunto anche dalle buone pratiche degli sfidanti, di coloro che rappresentano una minoranza ma che comunque appartengono al partito».

Megale valuta positivamente anche la scelta di eliminare il nome di Salvini dal simbolo, interpretandola come un ritorno a una maggiore centralità del partito rispetto alla figura del leader.

«Si rientra in un’ottica nazionale, seppur federale», osserva. Non manca, infine, un riferimento alle divergenze che in passato hanno attraversato la Lega, anche sulle scelte delle candidature. «Quando non ho condiviso certi passaggi, come quello di candidare soggetti esterni che poi avevano l’ambizione di guidare il partito con idee diverse da quelle con cui siamo entrati, non ho mai mancato di dirlo ai vertici regionali e nazionali».

Una posizione che Megale accompagna con una precisa idea di gestione del confronto politico: «Il dibattito deve esserci all’interno di un partito, ma poi bisogna uscire con una linea unica».

Un’intervista che attraversa dunque due temi importanti per il territorio: le prospettive del turismo maremmano e gli equilibri politici della Lega, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il tempo di un caffè

“Il tempo di un caffè” è la rubrica video de Il Giunco, giunta alla sua seconda stagione. Un format fatto di interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: un appuntamento per raccontare storie, idee e progetti del nostro territorio.

Le interviste sono pubblicate sui principali canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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