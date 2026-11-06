CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Promuovere lo sport e renderlo accessibile a tutti, sostenendo le famiglie nelle spese per la pratica delle attività sportive. Questo l’obiettivo su cui, anche per l’anno 2026/2027, il Comune di Castiglione della Pescaia rinnova il proprio impegno.

Lo fa con l’erogazione dei “Buoni Sport”, un contributo economico destinato a sostenere i costi dei corsi e delle attività sportive frequentate dai ragazzi residenti nel territorio comunale, indipendentemente dalla disciplina scelta e dal luogo in cui viene praticata, all’interno o al di fuori del Comune.

«Sostenere l’attività sportiva – dichiara la sindaca Elena Nappi – significa investire nel futuro delle nuove generazioni, promuovendo il diritto di tutti a praticare sport e a beneficiare dei suoi effetti positivi sulla salute e sulla qualità della vita, con particolare attenzione ai giovani e alle persone più fragili. Per questo motivo da anni contribuiamo alle spese sostenute dalla famiglie castiglionesi per l’attività sportiva dei propri figli: un’attività costante non significa solo una vita più sana, ma avere impegni che tengono lontano strade più pericolose che i ragazzi possono incontrare nella loro crescita».

Chi può accedere al contributo e come fare domanda

La somma che il Comune destina a tale intervento è di circa 9.000 euro.

Il contributo, del valore massimo di 250 euro e non superiore comunque al 40% del costo complessivo del corso, sarà erogato ai ragazzi fino a 18 anni di età in possesso di certificazione Isee valida per l’anno 2026 non superiore a 25mila euro.

Il rimborso sarà del 100% dei costi sostenuti per la pratica sportiva, senza limiti di età e senza presentazione dell’attestazione dell’Isee per i ragazzi portatori di handicap con certificazione della Legge 104/92 art. 3 comma 3.

C’è tempo fino al 30 novembre 2026 per presentare la domanda, che dovrà pervenire tramite Pec o essere consegnata a mano al Comune di Castiglione della Pescaia, Strada Prov.le del Padule Km. 19.

La consegna può essere effettuata all’Ufficio protocollo, che è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia e pubblicata all’Albo Pretorio.