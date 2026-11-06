GROSSETO. «La sicurezza diventa un evento da annunciare alla stampa. L’Amministrazione presenta con enfasi il “servizio straordinario ad alta visibilità” della Polizia Locale tra stazione e centro, comunicando in anticipo la ‘passerella’ programmata tra via Roma e la stazione. Più che una strategia, sembra la scenografia di una campagna elettorale», esordisce così Carlo De Martis, capogruppo Grosseto Città Aperta, pronunciandosi sul recente annuncio dell’amministrazione.

«Il servizio può anche essere utile, ma il contesto politico è surreale: perché l’Amministrazione la scopre soltanto adesso, dopo dieci anni e a pochi mesi dal voto? – chiede De Martis – Vivarelli Colonna e il suo assessore alla sicurezza hanno collezionato annunci, operazioni spot e nuove ‘svolte’. Oggi l’ennesima: più visibilità. Senza un agente in più, però».

«A farne le spese i servizi in borghese del Nos, il Nucleo operativo di sicurezza, che molto aveva prodotto in termini di sicurezza reale – ricorda De Martis – ridimensionati dall’assessore Megale lo scorso settembre, che dopo ha pure smantellato il presidio invernale della Polizia Locale a Marina. Prima si indeboliscono alcuni presìdi, poi si organizzano passerelle per poter raccontare che il territorio è controllato».

«Ma il problema è molto più profondo»

«Siamo alla fine di dieci anni di amministrazione Vivarelli Colonna e sulla sicurezza Grosseto non ha fatto un passo avanti – chiosa il capogruppo di Gca – Si è rimasti prigionieri di una narrazione che riduce problemi complessi a risposte semplici. La paura dei cittadini va presa sul serio. Proprio per questo non va alimentata per poi offrire ogni volta la soluzione facile».

«Repressione e prevenzione non sono alternative. Quando c’è un reato deve intervenire la forza pubblica. Ma non possiamo pretendere che Polizia, Carabinieri e Polizia Locale risolvano con gli strumenti di polizia fenomeni che hanno radici anche sociali, urbane ed economiche».

«Stare dalla parte delle divise significa anche questo: non scaricare su di loro problemi che la politica non è stata capace di affrontare con gli strumenti che le competono – dice De Martis – È questa la sicurezza urbana integrata che Grosseto Città Aperta propone da anni e che la stessa legge toscana mette al centro, anche offrendo risorse economiche: controllo del territorio insieme a rigenerazione urbana, coesione sociale, partecipazione e prevenzione».

«Oltre quattro milioni di euro per la Greenway e nulla per via Roma»

Pattuglie e ordinanze sono una condizione necessaria ma non sufficiente secondo De Martis. «Per costruire una vera sicurezza urbana occorre anche intervenire sulle cause che alimentano degrado, marginalità, conflitti e insicurezza – prosegue – Sono mancati interventi di rigenerazione capaci di restituire vita e dignità ad aree centrali della città lasciate progressivamente trasformare in periferie urbane».

«Abbiamo speso oltre quattro milioni di euro per la Greenway di via De Barberi e nulla per via Roma, quando sarebbe stato naturale dare prosecuzione a quell’arteria ideale per ricongiungere il centro alla stazione – dice De Martis – Esistevano le risorse pubbliche per farlo, ma non sono state chieste. Lo denunciammo all’epoca e torniamo a denunciarlo».

«È mancata una politica vera per il piccolo commercio, presidio sociale della città – rimarca – Nella migliore delle ipotesi si è proceduto con interventi occasionali e contributi a pioggia, senza una strategia capace di sostenere stabilmente chi sta aperto o vorrebbe aprire nei luoghi più fragili».

«È mancato un intervento serio sul sovraffollamento abitativo, spesso indicatore di fenomeni di sfruttamento lavorativo e caporalato e che richiederebbe ben altra attenzione – chiosa De Martis – Sono mancati prevenzione e mediazione sociale, capaci di intercettare tensioni e disagio prima che diventino problemi di ordine pubblico».

«Un’emergenza che dura anni è un problema di governo»

«Un’emergenza che dura anni non è più un’emergenza: è un problema di governo – attacca il capogruppo – Ed è qui che l’Amministrazione ha fallito, inseguendo gli effetti senza affrontare le cause, rincorrendo l’emergenza senza costruire una politica. Preferendo la visibilità alla programmazione».

«Oggi, a pochi mesi dalle elezioni, il Comune scopre la necessità di esibire pattuglie in uniforme e trasformare un’attività di controllo del territorio in un evento da comunicare – conclude De Martis – Dopo dieci anni di assessorato alla sicurezza e il tracollo nelle classifiche nazionali, Grosseto ha bisogno di ben altro. La sicurezza non si costruisce con una scenografia ‘ad alta visibilità’. Si costruisce con una città viva, curata, abitata, coesa e governata ogni giorno».