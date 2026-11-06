GROSSETO – Il lavoro dei carabinieri raccontato attraverso gli sguardi. È la scelta del calendario dell’Arma presentato oggi a Grosseto, alla caserma di piazza Lamarmora, dal comandante provinciale Michele De Riggi.

Il calendario, spiega De Riggi, apre una nuova stagione di narrazione dell’Arma.

La scelta degli sguardi

Il calendario è lo specchio del legame profondo tra l’Arma e i cittadini e vuole tracciare il percorso dei valori fondamentali dei carabinieri. Per questo si è scelto di raccontare il lavoro di ogni giorno attraverso usando la fotografia come espressione e come forma d’arte per trasmettere la quotidianità dei militari.

Le tavole e i testi di Aldo Cazzullo

Ogni tavola è accompagnata da una riflessione e da un approfondimento del giornalista Aldo Cazzullo, che ripercorre alcune delle storie più significative dell’Arma. Come Nassiriya di cui tra pochi giorni cadrà l’anniversario.

Da gennaio a dicembre

Il calendario si apre a gennaio con i motociclisti e passa a febbraio all’organizzazione territoriale. Tra le altre tavole ci sono quelle dedicate all’Arma forestale e alla sezione navale.

Dicembre si chiude con la figura del comandante di stazione, scelta per sottolineare che il ruolo dei militari va oltre la prevenzione dei reati. Il comandante ha poi ricordato l’episodio di qualche giorno fa in cui un cittadino in un momento di grave difficoltà si era seduto oltre il parapetto del ponte, e ha trovato proprio nello sguardo di un carabiniere la volontà di rinunciare a farsi del male e aprire un dialogo.

Il paginone con la Scuola marescialli

Il paginone centrale è dedicato alla Scuola marescialli di Firenze. Una scelta comunicativa diversa dalle altre tavole, di apertura ai giovani e al futuro dell’Arma.

Le agende e la solidarietà

Il calendario da tradizione non viene venduto, ma il ricavato della vendita delle agende andrà all’ospedale Bambino Gesù.

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