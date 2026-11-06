ALBERESE – Una giornata immersi nella natura, nella storia e nelle tradizioni più autentiche della Toscana. Il 31 ottobre un gruppo di giornalisti partecipanti a BuyFood Toscana, l’evento dedicato alla valorizzazione e all’internazionalizzazione delle eccellenze agroalimentari certificate del territorio, è stato accolto alla Tenuta di Alberese, una delle realtà più rappresentative gestite da Ente Terre Regionali Toscane, ente pubblico della Regione Toscana che riunisce alcune delle più importanti aziende agricole regionali.

Nel cuore della Maremma grossetana, i giornalisti, di quotidiani nazionali e testate specializzate del settore agroalimentare, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino una realtà unica nel panorama nazionale ed europeo: oltre 4.200 ettari di boschi, pinete, pascoli naturali, oliveti e terreni coltivati, che fanno della Tenuta di Alberese una delle più grandi aziende agricole biologiche d’Europa. Un patrimonio inserito in un contesto ambientale di straordinario valore, strettamente legato alla storia e alla nascita del Parco Regionale della Maremma.

Ad accompagnare i giornalisti nel percorso di conoscenza della Tenuta, oltre a Francesco Tapinassi Commissario di Ente Terre Regionali Toscane, presente l’agronomo della Tenuta Alessio Mariotti, che ha illustrato le caratteristiche dell’azienda, le attività agricole e gli aspetti legati alla gestione e alla tutela del territorio.

La visita ha permesso di approfondire non soltanto gli aspetti produttivi dell’azienda, ma anche il suo straordinario patrimonio. La Tenuta custodisce infatti luoghi simbolo della storia maremmana come la Villa Fattoria Granducale, l’Abbazia di San Rabano, le torri costiere di Collelungo e Castelmarino, oltre al suggestivo Granaio Lorenese di Spergolaia, testimonianze di un passato che continua a vivere grazie a importanti interventi di recupero e valorizzazione.

Particolare interesse ha suscitato l’incontro con una delle tradizioni più identitarie della Maremma: quella dei butteri. Alla Tenuta operano ancora oggi quattro butteri, custodi di un mestiere antico. Accompagnati dai loro cavalli maremmani, continuano ogni giorno a gestire le mandrie allevate allo stato brado, mantenendo vive competenze e pratiche tramandate da generazioni. A raccontare la storia, l’evoluzione e il significato di questa figura così rappresentativa dell’identità maremmana è stato anche l’ex capo buttero Stefano Pavin che ha condiviso con i giornalisti esperienze e testimonianze di una tradizione che ancora oggi costituisce un elemento distintivo del territorio.

I giornalisti hanno inoltre visitato la selleria aziendale e scoperto il valore delle produzioni aziendali e dell’allevamento della razza bovina maremmana, di cui la Tenuta alleva oltre 400 capi allo stato brado. Un’attività che contribuisce alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione della carne di bovino maremmano.

La Tenuta svolge anche un importante ruolo scientifico e conservativo, qui ha sede infatti la principale sezione della Banca Regionale del Germoplasma, punto di riferimento per la tutela delle varietà vegetali autoctone toscane e delle risorse genetiche locali.

Al termine pranzo presso la sala “Scuderie di Villa” con pietanze dedicate alla gastronomia grossetana. Un momento conviviale che ha permesso di completare il racconto del territorio anche attraverso la cucina e i suoi prodotti, con un menù capace di valorizzare le materie prime e le tipicità locali.

“La Tenuta di Alberese dimostra quanto sia importante investire nella valorizzazione del patrimonio agricolo e paesaggistico pubblico, riconoscendone non solo la funzione produttiva, ma anche quella culturale. È questa la Toscana che vogliamo far conoscere e promuovere anche sui mercati internazionali: una regione capace di innovare senza perdere il legame con la propria storia, le proprie comunità e le proprie tradizioni. Un patrimonio che rappresenta un valore per tutta la regione e una componente fondamentale dell’identità e dell’attrattività della Toscana”, così Leonardo Marras Assessore all’Economia, alle attività produttive, al turismo e alle politiche agricole della Regione Toscana.

“Accogliere i giornalisti di BuyFood significa offrire loro l’opportunità di conoscere da vicino non soltanto le eccellenze produttive del nostro territorio, ma anche il valore di un modello agricolo che coniuga qualità , rispetto dell’ambiente e gestione pubblica. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per raccontare una Toscana autentica, dove la Tenuta di Alberese, proprio per la sua finalità di ente pubblico, mantiene vive le tradizioni, ha detto Francesco Tapinassi Commissario di Ente Terre Regionali Toscane. Un’esperienza che ha lasciato una bella impressione nei partecipanti, offrendo uno sguardo privilegiato su una delle realtà più significative del patrimonio agricolo e paesaggistico della regione”.