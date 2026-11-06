CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un derby sempre atteso quello che la Blue Factor gioca domani, sabato sera in serie A1: al Capannino la sfida è contro l’Innocenti Costruzioni Follonica. Un match già andato in onda due volte in questo inizio di stagione nella Skate Italia Trophy, e vinto sempre dagli azzurri del Golfo: 5-3 al Casa Mora e 7-2 al ritorno al Capannino. Fischio d’inizio alle 20.45 con arbitri Davide Marcolin e Paolo Moresco di Vicenza.

“Il Follonica è uno squadrone – sottolinea il tecnico dell’HcC Michele Achilli nel presentare la partita. Sarà difficile affrontarli specialmente in casa loro. Però se continuiamo con questo piglio sono fiducioso di giocare una bella partita, e aldilà del risultato continuare nel nostro percorso di crescita. Questo è importante”.

Nel Castiglione squadra al completo, compreso Mattia Maldini, che causa lavoro è costretto a saltare qualche allenamento.

I precedenti, solo fra scontri nel massimo campionato, comprese le varie coppe, sono 26, con 13 vittorie del Follonica, 7 successi del Castiglione e 6 pareggi. L’ultimo successo dei biancocelesti (pesciaioli) sui rivali (goraioli), risale alle qualificazioni della Coppa Italia nel 2007-08 al Capannino per 5-4.

Lo scorso anno in campionato due vittorie Follonica: al Casa Mora 8-5 (la squadra allenata da Sergio Silva era andata sotto addirittura per 5-0 prima della clamorosa rimonta), e al Capannino 8-3. Tanti gli ex, soprattutto nel Castiglione con Saitta, Lasorsa, Cabella, Maldini e Diego Bracali. Nel Follonica è tornato Alberto Cabiddu.

L’Under 19 finalmente scende in pista: questa sera alle 21, sulla pista del “vecchio mercato”. L’Under 17 La Scala torna domenica, alle 11 al Casa Mora: c’è il derby contro il Cp Grosseto. L’Under 13 gioca alle 10.30; a seguire spazio alla formazione degli Under 11 (foto in basso), alle 11.30 – entrambe sulla pista del Capannino contro il Follonica.