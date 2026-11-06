GROSSETO. Con il Mercato di Natale, Grosseto si prepara a vivere le domeniche che precedono le festività all’insegna dello shopping, della tradizione e della socialità.

Per il 2026 il mercato straordinario del giovedì, che si svolge in piazza Esperanto, piazza De Maria e via Ximenes, si svolgerà domenica 13 e domenica 20 dicembre.

La decisione della Giunta comunale accoglie la richiesta avanzata da Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti e punta a concentrare la presenza degli operatori nelle giornate di maggiore affluenza.

I due appuntamenti rappresenteranno un’occasione in più per cittadini e visitatori, anche per chi durante la settimana non riesce a frequentare il tradizionale mercato del giovedì.

«Con il Mercato di Natale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive e al Commercio Bruno Ceccherini – il centro di Grosseto si prepara ad accogliere le festività e i tanti cittadini e visitatori che ogni anno apprezzano questo appuntamento».

«Abbiamo ascoltato la richiesta delle associazioni di categoria per concentrare la presenza degli operatori nelle due domeniche di maggiore interesse, favorendo una migliore organizzazione del mercato. Ringrazio le associazioni e tutti i collaboratori che, con il loro lavoro, contribuiranno a portare nelle piazze colori, occasioni di acquisto e atmosfera natalizia».