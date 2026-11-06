GROSSETO – Un fondo commerciale chiuso può tornare a essere un luogo vivo, capace di generare incontri, interesse e nuove opportunità per la città.

È con questo spirito che Confcommercio Grosseto accoglie con grande apprezzamento “La musica riaccende le strade”, il progetto promosso dal Centro Commerciale Naturale CentriAMO Grosseto, in collaborazione con il Liceo Musicale del Polo Bianciardi, che trasformerà temporaneamente un locale inutilizzato di via Galileo in uno spazio di musica e socialità.

«È un’iniziativa che condividiamo e che ci piacerebbe vedere crescere. Perché il valore di questo progetto va oltre la musica e le esibizioni degli studenti: dimostra che anche un fondo sfitto può tornare a essere una risorsa per la comunità – commenta Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto – Restituire visibilità e una funzione, anche temporanea, a questi spazi significa contribuire alla vitalità del centro storico, creare occasioni di frequentazione e mettere in relazione realtà diverse. Crediamo che esperienze come questa meritino di essere rilanciate, estendendole ad altre vie, quartieri e frazioni».

«La collaborazione tra CentriAMO Grosseto e il Liceo Musicale del Polo Bianciardi – dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto – mette a sistema elementi fondamentali per la vitalità di una città: gli studenti, la musica (e quindi la cultura) e la rigenerazione di luoghi abbandonati. Per questo auspichiamo che l’Amministrazione comunale voglia continuare a guardare con attenzione in questa direzione, proseguendo e possibilmente potenziando, in futuro, le azioni già intraprese a sostegno della riapertura dei fondi sfitti».

«Dopo le esperienze già avviate a Grosseto, come il bando a sostegno delle microimprese del commercio – prosegue il direttore Orlando – sarebbe importante proseguire su questa strada, affiancando agli incentivi per le nuove aperture commerciali anche contributi destinati alla riattivazione temporanea dei locali inutilizzati. Non tutti gli spazi devono necessariamente tornare subito a ospitare un negozio: possono accogliere iniziative culturali, artistiche, formative e associative, diventando presìdi di socialità e occasioni per riscoprire strade e luoghi della città».

Confcommercio Grosseto rivolge un invito anche ai proprietari degli immobili, affinché seguano l’esempio di Antonio Blanchard, che ha messo generosamente a disposizione il proprio fondo per questa sperimentazione.

«La collaborazione tra pubblico, privati, scuole e associazioni può davvero dare gambe a idee nuove e moltiplicare le opportunità» sostengono dall’Associazione.

«Una città viva è una città in cui le porte si aprono, le persone si incontrano e gli spazi tornano a raccontare qualcosa – conclude Orlando – A volte basta una musica accesa dietro una vetrina per riaccendere anche la curiosità e l’affetto verso un’intera strada. È da esperienze concrete come questa che possiamo ripartire».