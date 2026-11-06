GROSSETO – Domenica 8 novembre sarà una giornata speciale per il Grosseto Rugby Club, che ospiterà la prima Festa del Rugby della stagione, dedicata alle categorie Under 8 e Under 10.

A partire dalle 10:30, il campo di via Davide Lazzeretti si riempirà di piccoli atleti ed atlete carichi di entusiasmo e tanta voglia di giocare.

La giornata inizierà con il concentramento delle Under 8 E a seguire le Under 10, CON i piccoli atleti CHE incontreranno squadre provenienti da tutta la Toscana.

Una mattinata di sport dove i protagonisti saranno i bambini e sarà anche un’occasione per chi ancora non conosce questo sport di avvicinarsi al mondo del rugby, scoprirne le regole e soprattutto il suo spirito.

Il Grosseto Rugby Club aspetta anche tutti i curiosi di conoscere questa disciplina, a venire ad assistere alle partite e magari scoprire una nuova passione!

L’invito è rivolto a famiglie, amici e a tutta la cittadinanza, per sostenere i giovanissimi rugbisti e condividere una bella giornata di sport.

“Come in ogni festa del rugby che si rispetti- hanno diramato i dirigenti biancorossi – non mancherà il terzo tempo: sarà possibile fermarsi alla Club House e continuare la giornata in compagnia. Appuntamento domenica 8 novembre, dalle 10:30, in via Davide Lazzeretti. Vi aspettiamo numerosi: venite a tifare e a scoprire corse, lanci e placcaggi!”.