MAGLIANO IN TOSCANA – Dal Comune di Magliano in Toscana arrivano contributi per sostenere il diritto allo studio degli studenti che risiedono sul territorio comunale. Due le misure di supporto previste per l’anno scolastico 2026/2027: il rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie per le gite e i viaggi di istruzione, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e il rimborso parziale delle spese sostenute per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La percentuale di rimborso rispetto alla cifra spesa sarà calcolata sulla base dell’Isee (negli avvisi consultabili sul sito del Comune di Magliano sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio). C’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per presentare domanda per una delle due misure o per entrambe. Le ricevute delle spese sostenute andranno presentate entro il 15 giugno 2027 e il contributo concesso, erogato in un’unica soluzione, sarà liquidato entro il 31 luglio.

“Si tratta di un piccolo aiuto che vogliamo dare alle famiglie affinché i nostri studenti possano partecipare a gite e viaggi di istruzione, che rappresentano non solo un’occasione di crescita e formazione, ma anche di socializzazione”, dice il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini. “L’altra misura di sostegno, invece, riguarda il rimborso parziale delle spese di trasporto pubblico: molti degli studenti degli istituti superiori residenti nel nostro comune ricorrono all’autobus per raggiungere le scuole e ci sembra doveroso compartecipare, in parte, alla spesa per sostenere il loro diritto allo studio”.

Il rimborso parziale delle spese relative a gite e viaggi di istruzione di uno o più giorni è riconosciuto ai nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro, per studenti residenti nel territorio comunale di Magliano in Toscana che non abbiano ottenuto analoghi bonus.

Per il rimborso delle spese relative agli abbonamenti al Tpl – settimanali, mensili, trimestrali o annuali – il contributo può essere riconosciuto ai nuclei familiari con Isee non superiore a 36.151,98 euro, per studenti residenti a Magliano in Toscana che partano dal territorio comunale per raggiungere gli istituti superiori.

Le domande per entrambi i contributi possono essere presentate all’ufficio protocollo, tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutti i dettagli e la modulistica sono consultabili sul sito web del Comune di Magliano in Toscana all’indirizzo www.comune.magliano-in-toscana.gr.it.