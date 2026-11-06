GROSSETO – «Dodici ore su una sedia del pronto soccorso, in mezzo al via vai di barelle e carrozzine, senza l’accoglienza protetta prevista per le persone con grave disabilità». È il racconto di Simona Vasile, madre e caregiver di un ragazzo autistico di 25 anni, che denuncia la mancata attivazione del codice oro all’ospedale Misericordia di Grosseto e chiede: «Dov’è finito il codice oro?».

Da Follonica a Grosseto

Tutto comincia nella notte tra il 3 e il 4 novembre. Il ragazzo, che ha una patologia pregressa alle vie urinarie, si sente male per un sospetto attacco di calcoli renali. Verso le 4 viene preso in carico dal pronto soccorso di Follonica, che poi lo trasferisce a Grosseto. Al Misericordia arriva intorno alle 7, con un verbale che riporta le prime terapie e indica chiaramente che si tratta di una persona autistica.

«Ho fatto leggere quella riga alla persona dell’accettazione – racconta Simona Vasile – perché so che da anni esiste un codice interno per i casi di disabilità». Nel 2019, spiega, il figlio era stato preso in carico subito con il codice argento, come risulta dalla cartella di quell’anno. A gennaio 2026 la stampa locale aveva poi dato notizia della nuova denominazione, codice oro, che si affianca al protocollo Pass già attivo per gli esami diagnostici delle persone con grave disabilità.

«Senza quella parola è venuto meno tutto il supporto»

Secondo la madre, questa volta il codice non viene attivato. «Ero certa di ritrovare l’accoglienza e l’attenzione sperimentate in passato – scrive -. Invece mi trovo a raccontare 12 ore da incubo, in mezzo a tante persone, con pochissimo personale che con fatica ha portato avanti il proprio lavoro. Il problema è stata la mancata attivazione di quel codice al momento dell’accoglienza: senza quella semplice parola è venuto meno tutto il supporto, che avrebbe previsto al massimo qualche ora di attesa in un ambiente protetto».

L’attesa per la Tac si allunga. Il ragazzo, a digiuno, resta seduto su una sedia e la sua agitazione cresce. La madre sollecita più volte l’esame e ricorda al personale le possibili criticità legate all’autismo. «Mi hanno risposto che lo sapevano, ma che le emergenze avevano delle priorità», racconta.

Il facilitatore e la crisi dopo la Tac

Alle 17 Simona Vasile si rivolge al facilitatore e segnala la situazione. Circa 20 minuti dopo, racconta, lo sente chiedere all’infermiere perché il codice oro non fosse stato attivato. Passa un’altra mezz’ora prima dell’esame.

Dopo la Tac madre e figlio vengono rassicurati sui tempi dei risultati. Dopo oltre 45 minuti, però, il ragazzo, stanco e affamato, ha una forte crisi di frustrazione. «Solo a quel punto siamo stati davvero seguiti – spiega Vasile -. Ma nel frattempo l’urologo era andato via, e siccome l’agitazione di mio figlio non permetteva di fare gli altri esami, siamo dovuti tornare il giorno dopo».

Le domande di una caregiver

Nella lettera la madre si sofferma anche sul peso di quell’esperienza per il figlio. «Credete che non si sia sentito a disagio, una volta ripreso il controllo, per il fallimento del suo faticoso percorso di gestione della rabbia? – si chiede -. Perché un paziente fragile, che comunque rispetta i tempi di attesa, deve essere messo in una condizione di frustrazione totale?».

Poi una riflessione più ampia. «Mi hanno detto che per la diagnostica con il percorso Pass ci sono mesi di attesa, che il codice oro non viene applicato in emergenza e che i servizi socio-assistenziali sono praticamente nulli – scrive -. A noi caregiver cosa rimane? Tutte queste norme, protocolli, delibere e piani per migliorare la salute, la dignità e la vita delle persone con disabilità restano sempre e solo sulla carta? L’ospedale Misericordia aveva dei fiori all’occhiello, che col tempo sono appassiti».

«Che la mia esperienza serva»

Simona Vasile spiega anche perché ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia. «Sono una caregiver e conosco profondamente le procedure sanitarie e assistenziali del territorio: per questo segnalo quanto ho vissuto – conclude -. Sono stanca di lottare e di vedere tanto lavoro buttato alle ortiche. Che la mia esperienza serva a far utilizzare quanto è già previsto».

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