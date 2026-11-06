Foto di repertorio

GROSSETO – Nove giocatori del Circolo Pattinatori Grosseto sono stati convocati per i Centri Regionali Promote HP che si svolgeranno domenica 15 novembre al Pala Rogai di Prato, dalle 9,15 alle 15,30.

Lo staff tecnico della Zona 4 Toscana-Liguria, composto da Leonardo Barozzi, Stefano Paghi, Samuele Muglia, Davide Motaran, Andrea Perroni, Sergio Festa e dal referente SIA Elia Guidi, ha chiamato per la categoria under 13 ben quattro biancorossi: il portiere Filippo Bianchi (tesserato con il Siena Hockey) e gli esterni Alessandro Marinoni (già chiamato per l’edizione 2025), Andrea Mantovani e Pietro Spinosa. Nicholas Bacci, uno degli ultimi tesserati del Cp (ma il cartellino è di proprietà del’Hc Castiglione) rappresenterà Grosseto nella categoria under 15. Per la categoria under 17 sarà presente il capitano Alessio Tonini, che nelle scorse settimane ha fatto il debutto (con una rete) in serie B.

Tre le portacolori del Circolo Pattinatori nella categoria femminile: accanto alle confermate Alice Sorbo e Viola Ugas, che stanno facendo un percorso importante, c’è infatti la giovanissima esterna della categoria under 11 Luce Chiaramonti, una ragazzina che dimostra di avere qualità e per questo gli allenatori vogliono vederla subito all’opera. Un bel gruppetto di talenti grossetani che sicuramente faranno vedere nel corso della giornata i loro progressi ai tecnici presenti oppure i miglioramenti che hanno fatto nel corso dell’anno (foto d’archivio Guidarelli).