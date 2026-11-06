GROSSETO – “Ringrazio Cia e Confagricoltura di Grosseto e Livorno e i membri del Consiglio camerale per la fiducia accordatami. Accolgo questo incarico con orgoglio, emozione e un forte senso di responsabilità”.

Con queste parole Sabrina Rossi, direttrice di Cia Grosseto, commenta la sua prima nomina nella Giunta della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, al termine del rinnovo degli organi camerali.

Il Consiglio è composto da 19 membri, due dei quali rappresentano il settore agricolo. Rossi è espressione del raggruppamento Cia e Confagricoltura di Grosseto e Livorno, che rappresenta 11.300 delle 18.000 imprese agricole del territorio, oltre il 62% del totale.

“L’agricoltura svolge un ruolo fondamentale nella produzione alimentare e nello sviluppo economico dei nostri territori. È un settore strettamente collegato all’industria, al commercio e al turismo e può rappresentare un importante motore di crescita”, sottolinea Rossi. Tra le priorità del mandato, la tutela delle imprese agricole e del territorio rispetto alla pressione dei grandi operatori del settore energetico e dei fondi di investimento, anche in relazione all’acquisizione di terreni destinati a progetti agrivoltaici.

“Dobbiamo difendere l’agricoltura e il valore produttivo della terra. È necessario impedire che questi investimenti compromettano la vocazione agricola, la biodiversità e le comunità che vivono nei nostri territori, soprattutto nelle aree interne. È in gioco il futuro delle nostre aziende e del territorio stesso”.

La nomina di Sabrina Rossi si inserisce in un percorso di continuità con il lavoro svolto da Enrico Rabazzi, già direttore di Cia Grosseto, che ha rappresentato il settore agricolo nella Camera di commercio per due mandati.

“Raccolgo questa esperienza con la volontà di proseguire il lavoro svolto e rafforzare la rappresentanza del comparto agricolo. Il nostro impegno sarà rivolto a tutte le imprese delle province di Grosseto e Livorno, non soltanto a quelle appartenenti alle organizzazioni che hanno sostenuto la mia nomina”.

Rossi rivolge inoltre un augurio di buon lavoro agli altri componenti della nuova Giunta, auspicando una collaborazione proficua tra i diversi settori economici per l’intero mandato 2026-2031.

La Giunta della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno è presieduta da Riccardo Breda, riconfermato per il terzo mandato consecutivo, ed è composta da cinque membri: Sabrina Rossi per l’agricoltura, Carlo Santucci per l’artigianato, Francesca Marcucci per il commercio, eletta anche vicepresidente della Giunta, Alberto Ricci per l’industria e Fabio Tinti per il turismo.