GROSSETO – Assolto un uomo di 24 anni, accusato di atti osceni nei bagni della stazione di Grosseto: il giudice ha accolto il rilievo della difesa, l’avvocato Mimmo Fiorani, secondo cui il luogo non è abitualmente frequentato da minori.

Era stato portato in caserma per atti osceni, e anche qui aveva continuato a spogliarsi e dire oscenità.

I fatti alla stazione

I fatti risalgono a giugno 2025, quando un giovane era stato trovato ad abbassarsi i pantaloni mettendo in mostra i genitali in pieno giorno, nei bagni della stazione di Grosseto.

Gli agenti gli avevano contestato il reato di atti osceni in un “luogo aperto al pubblico abitualmente frequentato da minori con pericolo che i minori vi assistessero”.

In caserma durante il fotosegnalamento

L’uomo era stato portato in caserma per essere fotosegnalato e schedato. Ma era evidentemente su di giri, tanto da rendere estremante complicate le operazioni.

Al termine dei rilievi fotodattiloscopici, sia in presenza dell’agente donna che di chi lo aveva fermato, continuava ad abbassarsi i pantaloni mostrando il sedere, i genitali e “proponendo”, si fa per dire, di fare sesso a chi cercava di fotografarlo.

Il rilievo della difesa

L’uomo, che si trova in carcere per un altro reato, è infine finito di fronte al giudice, Agnieszka Karpinska, ma in fase predibattimentale il suo avvocato, che aveva chiesto per lui il rito abbreviato, è riuscito a farlo assolvere.

Fiorani ha infatti contestato l’applicazione dell’articolo di legge. Gli atti osceni in luogo pubblico infatti sono stati depenalizzati e prevedono solo una sanzione amministrativa. Sono rimasti un reato in caso in cui siano messi in atto in luoghi frequentati abitualmente da minori. Ad esempio una scuola, un parco giochi. Cosa che non si può dire dei bagni della stazione.

L’assoluzione

Il giudice ha accolto il rilievo dell’avvocato Mimmo Fiorani ed ha assolto l’uomo che resta comunque in carcere per altri reati.