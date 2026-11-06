GROSSETO – Sessant’anni dopo l’alluvione del 4 novembre 1966, Grosseto ha ricordato una delle pagine più drammatiche della propria storia con una cerimonia dedicata al coraggio dei soccorritori e alla solidarietà dei cittadini. Questa mattina, venerdì 6 novembre, il teatro degli Industri ha ospitato la commemorazione ufficiale, organizzata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco insieme all’Amministrazione comunale. Un appuntamento che ha ripercorso le ore dell’emergenza e i giorni successivi, quando la città si trovò a fare i conti con la devastazione provocata dall’acqua.

Sul palco si sono alternati rappresentanti delle istituzioni e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre in piazza Dante è stata allestita un’esposizione di mezzi storici utilizzati anche durante l’alluvione del 1966. Una sorta di museo a cielo aperto che, nonostante la pioggia intensa, ha richiamato l’attenzione dei grossetani.

Il ricordo di quel tragico 4 novembre 1966

La cerimonia, dal titolo «1966-2026. L’alluvione. I Vigili del Fuoco con la loro città», ha riportato alla memoria le drammatiche giornate che segnarono profondamente Grosseto e il suo territorio.

Attraverso filmati d’epoca, testimonianze video e ricostruzioni storiche, è stata ripercorsa la sequenza degli eventi, dall’arrivo dell’alluvione alle operazioni di soccorso, fino ai giorni successivi, quando la città iniziò lentamente a rialzarsi.

Al centro della commemorazione l’impegno dei Vigili del Fuoco, protagonisti degli interventi di salvataggio e assistenza alla popolazione. Ma anche il contributo dei tanti cittadini che si misero a disposizione e degli altri corpi dello Stato che parteciparono alle operazioni di emergenza.

Tra questi, un ruolo importante fu svolto dal 4° Stormo dell’Aeronautica militare di Grosseto, il cui personale contribuì alle attività di soccorso in un momento particolarmente difficile per l’intera comunità.

Le istituzioni sul palco del teatro degli Industri

Alla commemorazione sono intervenuti il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Roberto Bonfiglio, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente della Provincia Francesco Limatola, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e il prefetto di Grosseto Paola Berardino.

Presenti sul palco anche il deputato Fabrizio Rossi e la senatrice Simona Petrucci.

La cerimonia ha rappresentato un momento di memoria collettiva, dedicato non soltanto alle conseguenze dell’alluvione, ma soprattutto alle persone che, con il proprio impegno, contribuirono ad affrontare l’emergenza.

Particolarmente significativo il contributo delle numerose testimonianze video, che hanno permesso di ricostruire quei giorni attraverso immagini e racconti, restituendo il clima vissuto dalla città nel novembre del 1966.

Ad accompagnare la celebrazione anche la banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha contribuito a rendere solenne l’appuntamento.

Piazza Dante diventa un museo a cielo aperto

La commemorazione non si è limitata al teatro degli Industri. Contemporaneamente, piazza Dante ha ospitato un’esposizione di mezzi storici dei Vigili del Fuoco, alcuni dei quali utilizzati anche durante le operazioni di soccorso dell’alluvione del 1966.

Automezzi e attrezzature d’epoca hanno trasformato la piazza in un museo a cielo aperto, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino gli strumenti con cui i soccorritori affrontavano le emergenze sessant’anni fa.

Nonostante la pioggia intensa che ha caratterizzato la mattinata, i grossetani hanno visitato l’esposizione, incuriositi dai mezzi storici e dal loro legame con una vicenda che ha segnato la memoria della città.

Un’occasione anche per confrontare le attrezzature di allora con quelle moderne e comprendere quanto sia cambiata, nel corso dei decenni, l’organizzazione dei soccorsi.

Sessant’anni dopo, una memoria da tramandare

L’alluvione del 1966 rappresentò uno spartiacque nella storia di Grosseto e contribuì anche all’evoluzione del sistema nazionale di soccorso, mettendo in evidenza la necessità di organizzare interventi sempre più efficaci di fronte alle grandi calamità naturali.

La commemorazione di oggi ha voluto ricordare proprio questo: il valore del lavoro dei Vigili del Fuoco, la collaborazione tra le istituzioni e la solidarietà di una comunità che seppe reagire all’emergenza.

Sessant’anni dopo, tra le immagini in bianco e nero proiettate al teatro degli Industri e i mezzi storici esposti sotto la pioggia in piazza Dante, Grosseto ha rinnovato il ricordo di quel 4 novembre e di tutte le persone che contribuirono a salvare la città.