GROSSETO – Venerdì 13 novembre, alle 18, in piazza Duomo si accende l’albero di Natale. Intanto in centro storico sono già iniziati i lavori per installare le luminarie e la città si prepara alle feste, che andranno avanti fino al 6 gennaio 2027.
L’accensione dell’albero in piazza Duomo
«Accenderemo insieme il grande Albero di Natale, dando ufficialmente il via a un periodo di festa che accompagnerà la nostra città fino al 6 gennaio 2027», annuncia il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. L’appuntamento è per venerdì 13 novembre, alle 18, in piazza Duomo. Il sindaco assicura che l’accensione è solo l’inizio.
«Quest’anno vogliamo stupirvi davvero»
«Quest’anno vogliamo stupirvi davvero – afferma Vivarelli Colonna –. La nostra Grosseto si prepara a vestirsi di magia, luce e meraviglia per un Natale 2026 che vogliamo rendere più bello, più suggestivo e più emozionante che mai».
Installazioni a tema, luci e scenografie
«Abbiamo grandi progetti, tante sorprese e una città intera pronta a brillare – prosegue il sindaco –. Un’atmosfera natalizia speciale, con installazioni a tema nel centro storico, luci e scenografie che renderanno ancora più affascinante il cuore della nostra Grosseto».
Una città che attrae
«Vogliamo una Grosseto capace di sorprendere, emozionare e attrarre famiglie, visitatori e turisti – conclude Vivarelli Colonna –. Una città viva, accogliente, orgogliosa della propria bellezza».
Il Natale in centro negli anni scorsi
In passato il centro ha ospitato la rassegna «Natale a Grosseto», con i mercatini in piazza Dante, le proiezioni nel Giardino dell’Archeologia, i mercatini solidali in piazza Socci e il villaggio di Babbo Natale nella Fortezza delle Mura Medicee.