La carta d’identità cartacea si avvicina definitivamente al pensionamento. Dopo aver perso la validità per l’espatrio il 3 agosto 2026, il vecchio documento potrà essere utilizzato soltanto fino al 31 gennaio 2027 per alcuni servizi essenziali in Italia. Il Decreto-legge n. 108/2026, convertito nella Legge n. 142/2026 ha infatti introdotto un periodo transitorio per limitare i disagi ai cittadini e accompagnare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una scadenza da tenere presente anche per chi possiede una carta cartacea con una data di validità successiva.

Quali problemi si rischiano con la vecchia carta

Fino al 31 gennaio 2027, il documento cartaceo non scaduto può ancora essere utilizzato, nei casi previsti dalla normativa, per accedere a prestazioni sanitarie e previdenziali, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e per determinate operazioni bancarie e postali.

Per i contratti stipulati entro il 3 agosto 2026, la carta già utilizzata per identificare le parti conserva invece efficacia, limitatamente al rapporto esistente, fino alla scadenza originaria. Chi deve sottoscrivere nuovi contratti o svolgere pratiche che richiedono un documento valido potrebbe quindi incontrare difficoltà se non ha ancora richiesto la CIE.

Dalla CIE alla PEC: la trasformazione dei servizi digitali

Il passaggio alla CIE si inserisce in un processo più ampio di digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. SPID e CIE permettono di accedere ai servizi online, la firma digitale consente di sottoscrivere documenti elettronici e la PEC di trasmettere comunicazioni ottenendo ricevute che ne attestano l’invio e la consegna.

I benefici di questi strumenti non riguardano soltanto la semplificazione delle pratiche. Secondo uno studio IDC realizzato in collaborazione con Tinexta InfoCert, la diffusione della posta certificata ha prodotto risparmi economici e ambientali grazie alla riduzione di carta, spostamenti e tempi di gestione.

L’analisi stima un risparmio complessivo di circa 6 miliardi di euro nel periodo 2008–2026, includendo anche i benefici previsti al momento dello studio. In questo contesto, la PEC Privati rappresenta uno degli strumenti disponibili per gestire comunicazioni formali con enti pubblici e altri destinatari, quando questa modalità è prevista o accettata.

Come richiedere la Carta d’Identità Elettronica

La CIE può essere richiesta presso il proprio Comune anche prima della scadenza riportata sulla carta cartacea. È consigliabile verificare le modalità di prenotazione e presentarsi all’appuntamento con una fototessera recente, il vecchio documento e quanto eventualmente richiesto dall’ufficio anagrafe.

Organizzare per tempo la sostituzione permette di evitare difficoltà nelle procedure di identificazione e di disporre di un documento utilizzabile anche per accedere a numerosi servizi digitali.