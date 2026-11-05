CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il turismo contemporaneo sta vivendo una trasformazione profonda, guidata dalle nuove motivazioni di viaggio, dai cambiamenti climatici e dalla rivoluzione tecnologica legata all’Intelligenza Artificiale. Castiglione della Pescaia non solo si fa trovare pronta a queste sfide, ma si conferma ancora una volta modello e punto di riferimento per l’intera Toscana.

Per presentare il percorso strategico e condividere il quadro conoscitivo, le priorità di sviluppo e la roadmap operativa insieme a cittadini e operatori del settore, l’Amministrazione invita tutti gli interessati all’incontro pubblico in programma sabato 7 novembre, dalle 10:30 alle 12:30, presso la Sala del Consiglio comunale – Biblioteca Comunale “Italo Calvino”, al quale parteciperà l’assessore al turismo della Regione Toscana Leonardo Marras, insieme ai tecnici del Centro Studi Turistici di Firenze e ai rappresentanti dell’amministrazione.

«Da anni l’amministrazione comunale – dichiara la sindaca Elena Nappi – porta avanti un lavoro costante e strutturato di concertazione, ascolto e coprogettazione insieme agli operatori economici e a tutte le categorie del territorio. Un percorso di governance partecipata orientato ad analizzare i flussi del passato per programmare in modo consapevole e rigoroso il turismo dei prossimi anni».

L’amministrazione ha affidato al Centro Studi Turistici di Firenze (Cst) l’incarico per la progettazione e l’attuazione del nuovo percorso “Castiglione della Pescaia: destinazione costiera, naturale, intelligente e attiva tutto l’anno“. Un progetto volto a ingegnerizzare l’offerta turistica, integrare costa ed entroterra e applicare strumenti all’avanguardia di Intelligenza Artificiale generativa.

Inoltre, l’Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord, di cui Castiglione fa parte, è stato selezionato come uno dei soli quattro Ambiti di tutta la Regione Toscana che realizzeranno iniziative pilota, laboratori avanzati e formazione specifica sull’IA applicata al turismo.

I dati confermano Castiglione della Pescaia come prima destinazione balneare della Maremma, ma la vera forza del territorio risiede nella capacità di andare oltre il concetto di mero volume d’estate. Il turismo a Castiglione non si misura solo in presenze isolate, bensì nella capacità di generare valore per la comunità locale e per le imprese.

I risultati positivi del territorio dipendono proprio da un reale allungamento della stagione, sostenuto dalla crescita costante delle presenze nei mesi primaverili e autunnali e dalla capacità di attrarre un turismo internazionale ad alta permanenza.

«Abbiamo già fatto un primo incontro informale – spiega l’assessora al turismo Susanna Lorenzini – con i rappresentanti delle categorie locali ed è emersa soddisfazione per l’andamento della stagione trascorsa. Nonostante le criticità legate alla minore capacità di spesa reale dei turisti, gli operatori hanno dimostrato grande tenuta e prontezza nell’allungamento della stagione».

«È la conferma che le strategie condivise e messe in campo tutti insieme durante lo scorso inverno hanno funzionato e dato i loro frutti. Durante il confronto abbiamo inoltre analizzato l’efficacia dei piani per la sicurezza e verificato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ponendo grande attenzione anche all’impatto e alle conseguenze del caldo eccessivo registrato durante l’estate».

Durante l’appuntamento, inserito nell’ambito delle attività del “Patentino dell’Ospitalità 2026“, verrà mostrato come l’Intelligenza Artificiale, i dati di sentiment e l’adattamento ai cambiamenti climatici siano già elementi centrali della governance turistica di Castiglione della Pescaia e come su questa base sia possibile progettare il futuro.